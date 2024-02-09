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Латвия и Япония заинтересованы в более тесном сотрудничестве, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщили агентству LETA в МИД.

Кариньш на этой неделе находился с официальным визитом в Японии, где в Токио встретился с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой.

В ходе встречи министры иностранных дел Латвии и Японии подчеркнули, что Латвию и Японию объединяет общее мышление и уважение к демократическим ценностям и верховенству закона. Кариньш поблагодарил Японию за ее поддержку Украине, в том числе во время председательства Японии в G7. Он высоко оценил инициативу по проведению конференции, посвященной восстановлению Украины, которая 19 февраля пройдет в Токио.

Во время беседы министр иностранных дел Латвии отметил, что безопасность в Европе и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе тесно связаны, поэтому важно, чтобы аналогично мыслящие страны наладили крепкое сотрудничество, что позволит укрепить основанный на правилах международный порядок.

Министры обсудили вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе угрозу, исходящую от испытаний баллистических ракет КНДР. Должностные лица подчеркнули, что недопустимо силой менять статус-кво в Тайваньском проливе и необходимо соблюдать право свободного судоходства в целом регионе.

Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Министр иностранных дел Японии выразила заинтересованность в поиске возможностей более тесного сотрудничества с Латвией в сфере безопасности, в том числе в стратегической коммуникации. Также обсуждались возможности налаживания более активного экономического сотрудничества.

Кариньш поблагодарил Японию за ее прежние инвестиции в Латвию и призвал расширять их с акцентом на банковском секторе, инфраструктурных проектах и производстве. Министр представил Камикаве членов делегации предпринимателей и призвал искать возможности для укрепления сотрудничества в оборонных технологиях, информационно-коммуникационных технологиях и энергетике. Министр иностранных дел пригласил коллегу из Японии приехать с визитом в Латвию.

Во время официального визита Кариньш выступил в Токийском университете с лекцией о взгляде Латвии на современные проблемы безопасности, подчеркнув необходимость продолжения поддержки Украины в качестве вклада в укрепление основанного на правилах международного порядка.

Министр иностранных дел Латвии предупредил: если Россия не будет остановлена, это станет ободряющим сигналом для других потенциальных агрессоров. Кариньш призвал единомышленников к тесному сотрудничеству, в том числе в ООН. Лекцию посетили студенты Токийского университета, исследователи аналитических центров и дипломаты.

В ходе визита министр иностранных дел Латвии также встретился главным секретарем Кабинета министров Японии Йосимасой Хаяси и ведущими предпринимателями Японии, а также посетил базу Седьмого флота США в Йокосуке.

Кроме того, министр иностранных дел открыл семинар латвийских и японских предпринимателей, на котором латвийские предприниматели ознакомили представителей японской бизнес-среды с предложениями сотрудничества. На встрече с руководством обеих групп Кариньш рассказал о приоритетных направлениях латвийской экономики, призвал инвестировать в крупнейшие инфраструктурные и энергетические проекты, а также развивать производства малых и средних предприятий в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Министр иностранных дел Латвии также встретился с крупнейшими японскими инвесторами в Латвии — корпорацией "Mitsui&Co" и корпорацией "Marubeni".

В ходе официального визита в Японию министра иностранных дел сопровождали представители ООО "Regula Baltija", ООО "AE Risinājumi", ООО "Pelegrin", ООО "Fortes" и ООО "Baltic Motorsport promotion". Визит предпринимателей состоялся при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития.

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