Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) планирует с 2025 года отменить наклейки техосмотра.

Как сообщили в дирекции, в настоящее время разрабатываются изменения в нормативных актах, поскольку для отказа от наклеек техосмотра необходимо внести поправки к закон о дорожном движении и правила Кабинета министров.

Как пояснили в ДБДД, отменить наклейки планируется, так как в эпоху цифровых технологий существуют другие решения для регистрации технического состояния транспортного средства и подтверждения того, что оно имеет право участвовать в дорожном движении. Впредь правоохранительные органы смогут оперативно проверить данные о транспортном средстве и его водителе в соответствующем регистре ДБДД.

В то же время, как указали в дирекции, необходимо найти решения для автомобилей, которые выезжают из Латвии, и разработать на уровне всего ЕС единый подход к дигитализации этой системы.

В настоящее время плата за наклейку техосмотра составляет 2,19 евро.

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