Как сообщили в дирекции, в настоящее время разрабатываются изменения в нормативных актах, поскольку для отказа от наклеек техосмотра необходимо внести поправки к закон о дорожном движении и правила Кабинета министров.
Как пояснили в ДБДД, отменить наклейки планируется, так как в эпоху цифровых технологий существуют другие решения для регистрации технического состояния транспортного средства и подтверждения того, что оно имеет право участвовать в дорожном движении. Впредь правоохранительные органы смогут оперативно проверить данные о транспортном средстве и его водителе в соответствующем регистре ДБДД.
В то же время, как указали в дирекции, необходимо найти решения для автомобилей, которые выезжают из Латвии, и разработать на уровне всего ЕС единый подход к дигитализации этой системы.
В настоящее время плата за наклейку техосмотра составляет 2,19 евро.