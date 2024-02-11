Foto: Rīgas dome

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и вице-мэр Линда Озола посетили с рабочим визитом Киев, где обсудили возможности двух самоуправлений по оказанию взаимной помощи и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Кирсис во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко подчеркнул, что Латвия и Рига продолжат оказывать всю возможную поддержку Украине, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

"Прежде всего, что мы можем сделать, так это поддержать Украину на политической арене и на правительственном уровне — поддержать вступление Украины в ЕС. Нам нужно продолжать говорить и напоминать об истинном лице России. На муниципальном уровне мы продолжим помогать гражданам Украины обосноваться в Риге и создавать для них ощущение безопасности, а также облегчать повседневную жизнь граждан Украины такими техническими средствами, как автобусы, тракторы и другие средства. Мы благодарны, что в таких сложных условиях Киев тоже помогает Риге — своими знаниями и опытом в области цифровой и гражданской защиты", — заявил председатель Рижской думы.

"Латвия и Рига были одними из первых в Европе, кто протянул руку помощи украинцам, спасающимся от войны. Эта поддержка очень важна для нас. Тот факт, что наши друзья посещают Киев, особенно важен — это вселяет в каждого украинца уверенность и воодушевление в том, что мы не одиноки в борьбе. Несмотря на трудности, мы гордимся своим городом — хотим говорить о нем, показывать его и делиться своим опытом", — отметил Виталий Кличко.

Foto: Rīgas dome

"В 90-е годы Латвия получила широкую поддержку со стороны стран Северной Европы в процессе европейской интеграции. Теперь, будучи в ЕС в течение почти 20 лет, мы имеем как возможность, так и моральное обязательство поддерживать Украину в процессе европейской интеграции. И наш опыт для Украины бесценен. При этом мы получаем ответную поддержку от украинцев в том, как быстро и эффективно развивать гражданскую оборону и культуру безопасности", - подчеркнула Озола.

В ходе визита руководство Рижской думы также встретилось с представителями украинско-латвийской парламентской группы дружбы, обсудило модели сотрудничества в кризисных ситуациях, привлечение волонтеров, вовлечение женщин в военную сферу, сотрудничество между муниципалитетами и т.д.

Foto: Rīgas dome

Также в ходе переговоров участники встречи обозначили потенциальные потребности Украины в будущем, которая может быть оказана в Риге.

Власти Киева отметили, что будут признательны за любую поддержку детей (путем организации детских лагерей), продолжение реабилитации солдат и использование латвийской инфраструктуры военной подготовки для украинцев.

Чтобы ознакомиться с опытом Киева по объединению города в одну прозрачную цифровую экосистему, руководство Рижской думы посетило команду Киева Digital в их ИТ-командном центре. Мэры двух столиц также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения и цифровизации информационно-коммуникационных технологий.

В Киеве также выразили благодарность Рижскому самоуправлению за подаренные Rīgas satiksme автобусы, которые теперь ежедневно курсируют по улицам Киева. Ранее предприятие RS подарило Киеву 31 автобус и 150 тонн гуманитарной помощи, подаренной рижанами.

Foto: Rīgas dome
Foto: Rīgas dome
Foto: Rīgas dome
Foto: Rīgas dome
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