Общество микрорайона Гризинькалнс призывает Рижскую думу не затягивать с принятием решения о будущем рынка на перекрестке улиц Асара и Пернавас, сообщили агентству LETA в обществе.

По мнению жителей, поскольку учреждения Рижской думы избегали конкретного ответа о сложившейся ситуации, 8 февраля была организована встреча вовлеченных сторон на площади местного рынка. Встреча закончилась без конкретного решения и дальнейших планов действий.

Общество микрорайона Гризинькалнс выиграло в организованном самоуправлением конкурсе бюджета соучастия 70 000 евро, которые жители планируют использовать на преобразование деградированной территории на перекрестке в рыночную площадь микрорайона.

Жители обратились к организатору рынков Latvijas mājražotāji с просьбой проведения временных или так называемых pop-up базарчиков, и уже с этого года здесь каждое воскресенье открывается рынок, вызывая большой интерес со стороны торговцев и покупателей.

Однако после выделения финансирования на инициативу жителей Департамент имущества Рижской думы часть территории выставил на аукцион под строительство зарядных станций для электромобилей, тем самым поставив под угрозу реализацию проекта рыночной площади.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) ранее обещал поддержать создание рынка в упомянутом месте.

Ратниекс подчеркнул, что, если в ходе дискуссии не будет найден приемлемый компромисс, он поручил Департаменту имущества отказаться от размещения зарядной станции на перекрестке и найти правовые решения, чтобы изменить соответствующий договор с Latvenergo, предложив другие места для строительства зарядных станций.

Вице-мэр Риги отметил, что такие рынки необходимы в столичной городской среде, особенно, если так поддерживается инициатива самих жителей. Каждую неделю на рынке собираются различные ремесленники, крестьяне и художники со своими предложениями, создавая место, где каждый может найти что-то особенное и уникальное. Развитие проекта рынка способствует сотрудничеству жителей и участию в развитии города, заявил Ратниекс.

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