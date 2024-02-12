Политики, входящие в правительственную коалицию, отреагировали на призыв Латвийского союза самоуправлений не возлагать на местные власти дополнительные финансовые обязательства, пообещав улучшить работу Фонда выравнивания самоуправлений. Этот фонд создан для перераспредлениями между муниципалитетами: богатые самоуправления делают взносы и за счет этого оказывается поддержка тем, кто беднее.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула, что уже в государственном бюджете на 2024 год правительство выделило дополнительные средства 17 самоуправллениям, поскольку уже в прошлом году было видно, что соответствующим муниципалитетами будет сложно сверстать свои собственные бюджеты. Государство также предоставило самоуправлениям софинансирование на поддержку по уходу за детьми, отметила Силиня.

Теперь — по требованию парламентской фракции коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) планируется уделить особое внимание тому, как в будущем должен работать Фонд выравнивания самоуправлений, сказала премьер.

В этом году нужжно найти решение на будущее, как будут финансироваться самоуправления в дальнейшем, подчеркнула Силиня. Речь идет о том, будут ли отменены промежуточные расчеты и следует ли вводить иную систему, сказала премьер. В этом контексте Силиня отметила: важно, чтобы самоуправления "не воевали друг с другом", то есть не должно быть негативных форм конкуренции муниципалитов с точки зрения привлечения новых жителей и учащихся.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что самоуправления должны использовать возможность просить Госкассу разрешить им погасить меньшую, чем ранее планировалось, часть кредита, и, соответственно, погасить кредит позже.

По словам Валайниса, такой "размен" позволит самоуправлениям платить меньшую сумму в данный момент, а оставшаяся крупная сумма будет со временем уменьшаться, поскольку будут снижаться проценты.

Планируется также оценить возможности использования средств ЕС.

И Виктор Валайнис (СЗК), и депутат Сейма от "Прогрессивных" Антонина Ненашева подчеркнули, что необходимо пересмотреть, как работает финансовое выравнивание. Министр экономики отметил, что важно избежать того, чтобы у одного самоуправленния увеличение средств, получаемых из Фонда выравнивания, составляло, например, 2%, а у другого — 17%. Ненашева указала на необходимость обеспечить максимально равномерную доступность ресурсов самоуправлениям.

Как уже сообщалось, самоуправления надеются, что в будущем Кабинет министров и Сейм не примут никаких решений, которые окажут негативное фискальное влияние на бюджеты муниципалитетов, заявил агентству LETA глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Каминскис отметил, что сейчас самоуправления испытывают серьезные финансовые проблемы. В течение нескольких лет доходы муниципалитетов сокращались, в том числе уменьшалась доля самоуправления испытывают серьезные финансовые проблемы подоходного налога с жителей, доля налогов на природные ресурсы и игорный бизнес. Все эти налоги — источники доходов именно самоуправлений. Подоходный налог с жителей является основным источником поступлений в муниципальные бюджеты, и уплачивается по месту декларации жительства. То есть, чем меньше жителей в крае или городе, чем меньше среди них трудоустроенных — тем хуже финансовое положение самоуправления. По словам Каминскиса, ряд самоуправлений испытывают недостаток собственных доходов и вынуждены увеличивать свои обязательства за счет заимствований средств для инвестиций.

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