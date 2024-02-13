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Примерно через 10 лет в Латвии понадобятся паспорта еще более нового образца, заявила журналистам руководитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе.

В конкурсе PMLP на изготовление новых паспортов в октябре 2022 года выиграли две зарегистрированные в Германии и Португалии компании — Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A, которые за 9,8 млн евро в течение пяти лет будут изготавливать и доставлять в Латвию заготовки паспортов — всего 1 250 000 заготовок. Предложение этих компаний было выбрано как самое дешевое.

Паспорта нового образца требуются примерно каждые восемь-десять лет. "Если сейчас начинают выдавать паспорта нового образца, то последние из них будут получены примерно через восемь лет, и эти паспорта будут действительны еще десять лет. То есть они будут находиться в обращении 18 лет, а это значит, что необходимо смотреть на новейшие технологии, идти в ногу со временем, включать в паспорта новые элементы защиты, а также менять дизайн", — сказала Розе.

Паспорта нового образца включают в себя инновационные решения по борьбе с подделками, основанные на требованиях Регламента Совета Европы об элементах безопасности и биометрических стандартах в паспортах и ​​проездных документах. Эти решения позволяют поддерживать место Латвии среди тех стран мира, чьи паспорта признаны соответствующими высоким стандартам безопасности.

Новые паспорта имеют множество функций безопасности, таких как ультрафиолетовая печать, оптически-переменные краски, встроенное в поверхность мультилазерное изображение, цветное фото владельца паспорта с личными данными и другие.

В паспортах нового образца количество страниц увеличено с 34 до 42, чтобы было больше места для виз и записей о детях.

Размер государственной пошлины за выдачу паспорта составляет 34 евро вместо прежних 30 евро, если паспорт выдается в течение десяти рабочих дней. Если паспорт выдан в течение двух рабочих дней, пошлина составит 60 евро вместо прежних 55 евро. В конце 2023 года планируемое двукратное повышение пошлины за выдачу паспорта вызвало негодование общества, и PMLP в сотрудничестве с МВД и правительством удалось найти решение, значительно снижающее пошлину.

В Эстонии пошлина за выдачу паспорта в обычном порядке составляет 45 евро, в Литве — 50 евро, в Швеции — 34 евро.

Также предусмотрено сохранение льгот для лиц, находящихся на полном обеспечении государства или самоуправления, детей до 20 лет, пенсионеров, лиц с инвалидностью I или II группы, беженцев и лиц, получивших альтернативный статус.

Паспорта действующего образца продолжают быть годными для использования, пока не истек их срок действия. Их PMLP выдает с 2015 года.

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