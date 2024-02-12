С понедельника, 12 февраля, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) будет выдавать паспорта нового образца. Изменится и размер госпошлины, которую необходимо заплатить за оформление документа, сообщает агентство LETA.

Размер госпошлины за выдачу паспорта составит 34 евро вместо прежних 30 евро, если паспорт выдается в течение десяти рабочих дней. Если паспорт выдается в течение двух рабочих дней, плата составит 60 евро вместо прежних 55 евро.

Foto: PMLP

Также сохранены льготы для лиц, которые находятся на полном государственном или муниципальном попечении, детей младше 20 лет, пенсионеров, лиц с инвалидностью 1-й или 2-й группы, а также для беженцев и лиц с альтернативным статусом.

Новые паспорта включают в себя инновационные решения для борьбы с подделками, которые обоснованы требованиями Регламента Совета Европы об элементах безопасности и биометрических стандартах в паспортах и документов для путешествий, выдаваемых в государствах членах Европейского союза. Эти решения позволяют сохранять и обеспечивать высокий уровень надежности паспортов и защиты от подделок. Это позволяет Латвии сохранить высокое место среди тех стран, паспорта которых признаны соответствующими высокому стандарту безопасности.

В новых паспортах увеличено количество страниц с 34 до 42 страниц, предоставляется больше места для визовых штампов, благодаря чему паспорт можно более полно использовать по прямому назначению — путешествий и получение виз, а также записей о детях.

🔈No šodienas Pārvalde sāk noformēt jaunā parauga pases ar paaugstinātas drošības elementiem un jaunu dizainu.

Noskaties video!#PMLP #pase pic.twitter.com/iceHVF3ObQ — PMLP (@IeM_PMLP) February 12, 2024

В PMLP сообщили, что в Эстонии пошлина за выдачу паспорта составляет 45 евро, в Литве — 50 евро. В свою очередь, из тех стран ЕС, которые ответили на опрос PMLP, самая низкая госпошлина за выдачу паспорта установлена в Швеции — там она составляет 34 евро.

Паспорта действующего образца PMLP выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!