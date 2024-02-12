Размер госпошлины за выдачу паспорта составит 34 евро вместо прежних 30 евро, если паспорт выдается в течение десяти рабочих дней. Если паспорт выдается в течение двух рабочих дней, плата составит 60 евро вместо прежних 55 евро.
Также сохранены льготы для лиц, которые находятся на полном государственном или муниципальном попечении, детей младше 20 лет, пенсионеров, лиц с инвалидностью 1-й или 2-й группы, а также для беженцев и лиц с альтернативным статусом.
Новые паспорта включают в себя инновационные решения для борьбы с подделками, которые обоснованы требованиями Регламента Совета Европы об элементах безопасности и биометрических стандартах в паспортах и документов для путешествий, выдаваемых в государствах членах Европейского союза. Эти решения позволяют сохранять и обеспечивать высокий уровень надежности паспортов и защиты от подделок. Это позволяет Латвии сохранить высокое место среди тех стран, паспорта которых признаны соответствующими высокому стандарту безопасности.
В новых паспортах увеличено количество страниц с 34 до 42 страниц, предоставляется больше места для визовых штампов, благодаря чему паспорт можно более полно использовать по прямому назначению — путешествий и получение виз, а также записей о детях.
В PMLP сообщили, что в Эстонии пошлина за выдачу паспорта составляет 45 евро, в Литве — 50 евро. В свою очередь, из тех стран ЕС, которые ответили на опрос PMLP, самая низкая госпошлина за выдачу паспорта установлена в Швеции — там она составляет 34 евро.
Паспорта действующего образца PMLP выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты.