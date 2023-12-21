Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сегодня поручила Министерству внутренних дел (МВД) и Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) дать объяснения тому, как формируется удвоение пошлины за паспорт нового образца, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс.

Хотя паспорт по закону больше не является обязательным документом, для значительной части общества паспорт — это не выбор, а необходимость. По словам Силини, паспорт нужен как для поездок, так и для внесения информации о детях, поэтому удвоение платы за выдачу документа может стать для многих существенной нагрузкой, особенно для семей с детьми.

Кабинет министров пока не рассматривал вопрос о пошлине за выдачу паспортов, но премьер-министр отметила, что у общества возникли обоснованные вопросы, поэтому PMLP и МВД поручено предоставить дополнительные объяснения обоснования увеличения пошлины, чтобы правительство могло принять объективное решение и найти пути выхода из сложившейся ситуации.

Силиня высказалась по этому вопросу и в эфире Латвийского радио, подчеркнув, что по соображениям безопасности смена паспортной системы требуется раз в десять лет, но двукратное увеличение пошлины является очень большим. "Для меня это тоже неприятный сюрприз. Нужно смотреть, что там можно сделать, так как, по-моему, сумма большая. Вряд ли мы это так примем", — заявила премьер-министр.

Как сообщалось, в феврале следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, а размер пошлины за их получение увеличится в два раза.

Паспорта действующего образца Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты.

Как отметили в управлении, в паспортах нового образца будут применены инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.

Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое, поэтому планируется, что пошлина за выдачу паспорта взрослому человеку в течение десяти рабочих дней составит 60 евро вместо нынешних 30 евро.

Пошлина за выдачу паспорта детям и молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15 евро. Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55 евро, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка — 55 евро вместо 30 евро.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram