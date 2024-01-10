Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), Министерство внутренних дел (МВД) и Кабинет министров договорились о повышении государственной пошлины за получение паспорт нового образца на 4 евро, сообщили агентству LETA в управлении.

Ранее предлагалось поднять плату за паспорт до 60 евро вместо нынешних 30 евро.

Окончательное решение должен будет принять кабинет министров.

Если новое решение будет утверждено, то госпошлина за выдачу паспорта в ускоренном порядке, то есть в течение двух рабочих дней, составит 60 евро вместо нынешних 55 евро.

Также планируется сохранить льготы для отдельных групп, в том числе лиц, находящихся на полном попечительстве государства или местных властей, детей и подростков до 20 лет, пенсионеров, инвалидов I или II группы, беженцев и лиц, получивших альтернативный статус.

Часть расходов планируют покрыть за счет финансирования из других источников, включая средства Европейского союза (ЕС) и государственного бюджета.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 признал, что без повышения пошлины за паспорт в ранее запланированном размере средства на содержание информационной системы удостоверяющих личность документов и сертификацию электронной подписи придется изыскать где-то еще.

PMLP обещает обеспечить гражданам неизменно высокое качество услуг по выдаче документов, а также работает над внедрением новых услуг — киоски самообслуживания и безопасная доставка документов на дом.

Как сообщалось, паспорта действующего образца выдаются с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты. В паспортах нового образца будут инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.

Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое.

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