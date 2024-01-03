Плата за выдачу паспортов, скорее всего, увеличится, но ведется работа над тем, чтобы она не выросла в два раза, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис на заседании комиссии Сейма по запросам.

Комиссия планировала рассмотреть запрос оппозиционного "Объединенного списка" к министру внутренних дел о планируемом увеличении платы за паспорт с 30 до 60 евро, но на заседании не было кворума, поэтому данный вопрос будет обсуждаться в следующую среду, 10 января.

Козловскис сообщил, что Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) проводит новый расчет платы за паспорт, но процесс только начался. Министр пообещал предоставить комиссии подробные расчеты на следующей неделе.

Как сообщалось, в феврале PMLP начнет выдавать паспорта нового образца, и размер пошлины планировалось увеличить в два раза — с 30 до 60 евро.

Паспорта действующего образца выдаются с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты. В паспортах нового образца будут инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.

Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое, поэтому планируется, что пошлина за выдачу паспорта взрослому человеку в течение десяти рабочих дней составит 60 евро вместо нынешних 30 евро. Пошлина за выдачу паспорта детям и молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15 евро.

Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55 евро, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка — 55 евро вместо 30 евро.

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