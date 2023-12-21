В правительство будет передан только такой проект решения о пошлинах на паспорта, изменения в котором будут полностью обоснованы, объективны и разъяснены обществу, заявил в пресс-релизе министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Сейчас действуют прежние пошлины за изготовление паспортов, и окончательное решение об изменении размера пошлин может принять только Кабинет министров.

Задача управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) — провести процедуру закупки и обеспечить публичное обсуждение идеи. Только после этого она попадет в министерства и на стол правительства, отметил министр.

"Продвигаемый УДГМ вопрос об изменениях размера пошлин за паспорт не будет направлен в Кабинет министров для принятия окончательного решения до тех пор, пока УДГМ не обеспечит обоснованное и детальное разъяснение как обществу в целом, так и мне как политически ответственному за эту сферу должностному лицу", — отметил Козловскис.

Необоснованное удорожание расходов не поддержат ни Козловскис, ни правительство в целом.

Как сообщалось, в феврале следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, а размер пошлины за их получение увеличится в два раза. Паспорта действующего образца УДГМ выдает с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты. Как отметили в управлении, в паспортах нового образца будут применены инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.

Действующие государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году. С тех пор стоимость нескольких позиций пошлины выросла почти вдвое, поэтому планируется, что пошлина за выдачу паспорта взрослому человеку в течение десяти рабочих дней составит 60 евро вместо нынешних 30 евро. Пошлина за выдачу паспорта детям и молодым людям до 20 лет, а также лицам, имеющим право на льготы, составит 30 евро вместо нынешних 15 евро. Плата за срочную выдачу паспорта взрослому человеку без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо нынешних 55 евро, а за ускоренное оформление паспорта для ребенка — 55 евро вместо 30 евро.

Также сообщалось, что конкурс на производство и поставку новых паспортов на сумму 9,8 млн евро в течение пяти лет выиграло объединение двух предприятий из Германии и Португалии — "Veridos GmbH" и "Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.", которые изготовят 1,25 млн паспортов.

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