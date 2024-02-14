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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал список эндемических территорий по клещевому энцефалиту для этого года. В список вошли пять краев — Кулдигский, Южнокурземский, Вентспилсский, Талсинский и Цесисский.

Территории с самым высоким уровнем заболеваемости определил эпидемиологический надзор, проанализировав заболеваемость клещевым энцефалитом за пятилетний период (2019-2023 годы). В 2024 году на этих территориях будут бесплатно вакцинировать детей.

С 2019 по 2023 год больше всего случаев заболевания клещевым энцефалитом на 100 000 жителей было в Кулдигском крае — 90,5 случаев заболевания, в Южнокурземском крае — 74,5, в Вентспилсском крае — 70,4, в Талсинском крае — 60 и в Цесисском крае — 32,5.

Оплаченную государством прививку от клещевого энцефалита могут получить дети от одного года до 18 лет, если декларированное место жительства ребенка находится на эндемической территории заболевания. Вакцинацию планирует и проводит семейный врач, основная практика которого находится на соответствующей территории. Если ребенок зарегистрирован на эндемической территории, а практика его семейного врача не находится на этой территории, вакцинация должна проводиться у другого семейного врача — у того, чья практика находится на одной из эндемических территорий.

Как и прежде, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплаченной государством вакциной от клещевого энцефалита вакцинируют на всей территории Латвии, независимо от места жительства. Вакцинацию планирует и проводит семейный врач. В школах-интернатах вакцинацию детей планирует и организует администрация соответствующего учреждения.

Специалисты SPKC отмечают, что сезон активности клещей начинается, когда снег тает, а температура воздуха превышает +3-5°C, поэтому важно сделать прививку вовремя. Сезон активности клещей в Латвии обычно длится с начала апреля до конца октября, а при благоприятных метеоусловиях может быть и длиннее.

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