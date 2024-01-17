"У нас определенно недостаточные показатели. Латвия находится в довольно печальном положении, если сравнивать с охватом вакцинацией в других европейских странах. Конечно, есть индивидуальные факторы, может быть, вопрос затрат — трудно сказать, почему наши общество так сильно сопротивляется вакцинации", — заявила в программе Spried ar Delfi инфекционист Сниедзе Лайвацума, комментируя последние данные о количестве привитых от гриппа и Covid-19.