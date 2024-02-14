Россия продолжит попытки оказывать влияние на западные страны и Латвию, сообщили агентству LETA в Бюро по защите Сатверсме (SAB). Так спецслужба прокомментировала объявленный РФ в международный розыск ряд бывших и нынешних политиков стран Запада, в том числе — латвийских.

Подобные операции Москвы для оказания давления на страны Запада не являются чем-то новым для SAB. Спецслужба регулярно информирует латвийских чиновников и общественность о мерах влияния России, включая попытки интерпретировать историю для реализации своих политических целей. РФ назначила себя жандармом истории, пишет LETA со ссылкой на отчет Бюро по защите Сатверсме.

Исторические интерпретации для президента РФ Владимира Путина служат инструментом для оправдания внешней политики России и консолидации общества внутри страны, отметили в SAB.

Как сообщал портал Delfi, в России были опубликованы списки, включавшие 64 депутата Сейма Латвии. Политиков объявили в розыск по делу об уничтожении захоронений после сноса рижского памятника в Пардаугаве в 2022 году.

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