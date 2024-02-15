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Прокурор подал апелляцию на приговор, которым бывший депутат Сейма Мартиньш Бондарс и его жена Иева Бондаре были полностью оправданы по обвинениям в возможной подделке документов, со ссылкой на Рижский городской суд Видземского предместья сообщает агентство LETA.

По мнению прокуратуры, Бондарс, его жена и ныне покойная присяжный нотариус Лига Эглите в корыстных целях по предварительному сговору подделали и использовали поддельный документ, причинив существенный вред охраняемым законом интересам истца.

За такое деяние предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет, надзор пробации, общественные работы или штраф.

Уголовное дело связано с делом о договоре Бондарса с женой, который гарантировал, что у них не отнимут принадлежащий семье дом из-за дела о причинении ущерба предприятию Latvijas Krājbanka, которым руководил Бондарс.

Ранее суд постановил взыскать 15 миллионов евро с бывшего правления банка, в том числе с Бондарса. Сам он считает это "политическим процессом против него". Бондарс ранее заявлял, что "не виноват, не сделал ничего плохого и не нарушил закон".

Latvijas Krājbanka был объявлен банкротом в конце 2011 года решеним Рижского суда — в банке выявили нехватку средств на сумму около 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро).

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