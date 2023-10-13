Рижский суд полностью оправдал бывшего депутата Сейма Мартиньша Бондарса и его жену Иеву Бондаре по уголовному делу о возможной фальсификации документов. Эту информацию порталу Delfi подтвердили представители суда.

Ранее против четы Бондарс и ныне покойной присяжной нотариуса Лиги Эглите были выдвинуты обвинения в фальсификации документов по предварительному сговору в корыстных целях. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, временное лишение свободы, надзор на испытательном сроке, общественные работы или штраф.

Уточняется, что в рамках уголовного дела о банкротстве Latvijas Krājbanka Бондарсу, как одному из членов правления разорившегося банка, грозила конфискация частного дома. Внимание следователей привлекли документы, которые позволили Бондарсу сохранить дом в своей собственности.

Ранее суд уже постановил взыскать 15 миллионов евро с бывшего правления банка, включая Бондарса. Сам он считает это "политическим процессом против него". Бондарс ранее заявлял, что "не виноват, не сделал ничего плохого и не нарушил закон".

Latvijas Krājbanka был объявлен банкоротом в конце 2011 года решеним Рижского суда — в банке была выявлена нехватка средств на сумму около 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро).

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