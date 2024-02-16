Служба государственной безопасности больше года расследует уголовный процесс о публичных высказываний лишенной мандата депутата Сейма Глории Гревцовой (объединение "Младолатыши"). Тогда Гревцова сделала ряд заявлений на тему войны России в Украине и оккупации Латвии.

Может ли дело в итоге быть передано в прокуратуру для возбуждения уголовного процесса и когда это может произойти, — в СГБ агентству LETA на эти вопросы комментариев не дали.

Напомним, в конце января 2023 года СГБ завершили проверку публичных высказываний Гревцовой (тогда депутата партии "За стабильность!") во время посещения Музея оккупации Латвии и приняли решение возбудить уголовное дело по факту грубого отрицания оккупации Латвии СССР и нацистской Германией.

В аккаунте Гревцовой в социальной сети "TikTok" было размещено видеообращение на русском языке с заявлением политика, что она пришла в "так называемый Музей оккупации". В том же ролике Гревцова заявила, что "факт на факте не сходится".

"Гид рассказывает выдуманную историю. И на конкретные вопросы гид не может ответить. И факты не сходятся. Что это за музей, и для чего он именно, для каких целей этот музей создан? Посмотрели все экспонаты и поняли "ой, как нас дурят, ой, как нас дурят!", — заявила в тот момент действующий депутат Сейма. Позже автор удалила этот ролик.

В другом из видео в "TikTok" Гревцова заявила, что в Украине идет гражданская война. "Не надо здесь спекулировать и рассказывать мне, что Россия на кого-то напала. Я знаю, что происходит и вижу, что украинцы воюют против собственного народа, и по всем нормам это гражданская война", — подчеркнула Гревцова.

Как сообщал портал Delfi со ссылкой на информацию прокуратуры, депутат Сейма Глория Гревцова была признана виновной в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии и лишена депутатского мандата. Решение суда вступило в силу 15 февраля.

При этом, закон не запрещает осужденной Гревцовой баллотироваться в Европарламент, сообщило агентство LETA. В Европарламент запрещено баллотироваться только осужденным за тяжкие преступления, фальсификация данных о себе в анкете ЦИК таковым не считается.

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