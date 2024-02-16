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Кинотеатр Splendid Palace, оценив все аспекты, а также рекомендации Службы государственной безопасности (СГБ), решил расторгнуть договор аренды с арендатором помещений, компанией Historical Museum, которая планировала показать фильм "Альтернатива Гутмана" экс-депутата Европарламента Александра Мирского в субботу, 17 февраля. Об этом порталу Delfi сообщили в Rīgas nami.

По словам представителя Rīgas Nami Даце Прейсы, за два дня до запланированного показа фильма в Splendid Palace предприятие Rīgas Nami получило письмо от СГБ, в котором говорится, что "по мнению СГБ, показ такого фильма в нынешних геополитических условиях, которые вызваны войной России в Украине, создает негативное влияние на формирование единого общественного мнения о событиях и результатах Второй мировой войны, сплоченности латвийского общества и межэтнических отношениях, а также о чувстве принадлежности к Латвии".

По оценке СГБ, фильм отражает события времен Второй мировой войны в Латвии, а именно в 1944 году в Латгале, в том числе, создавая положительный образ советской армии.

В этом контексте СГБ подчеркивает, что Вторая мировая война является одной из актуальных тем в укреплении созданной Россией исторической памяти, которая используется в дезинформационной и пропагандистской деятельности РФ против Латвии.

На основании выводов СГБ и содержании договора аренды, в котором указано, что в обязанности арендатора входит обеспечение того, чтобы в ходе мероприятия не осуществлялись направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти действия, владелец Splendid Palace, компания Rīgas nami, приняла решение о расторжении договора с Historical Museum. Сумма арендной платы за помещение будет возмещена в полном объеме.

Фильм "Альтернатива Гутмана" снят по одноименному роману Мирского. Это "военно-историческая драма", основанная на событиях 1944 года. Мирский ранее говорил, что основная идея фильма — "донести правду о событиях в Латвии" — депортациях, Холокосте, разжигании расовой ненависти. В фильме сыграли Арнис Лицитис, Вита Бальчунайте, Алексей Коргин и сам Мирский.

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