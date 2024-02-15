Служба госбезопасности (СГБ) оценит заявление вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Национальное объединение/LRA) о деятельности бывшего депутата Европарламента Александра Мирского, сообщает агентство LETA.

Ратниекс обратился в СГБ с призывом оценить соответствие интересам государства мероприятий, организованных Мирским — показа фильма "Альтернатива Гутмана" и своего сольного концерта.

Ранее СГБ уже заявляла, что публичная демонстрация фильма Мирского во время агрессивной войны России в Украине и, в целом, в нынешних геополитических условиях, не способствует сплочению латвийского общества.

"Сейчас в условиях гибридных атак нужно быть бдительными и искоренять любые действия, которые в том числе скрытым образом пытаются культивировать пророссийский режим и под прикрытием культуры реализовывать интересы России", — заявил Ратниекс.

Фильм "Альтернатива Гутмана" снят по одноименному роману Мирского. Это "военно-историческая драма", основанная на событиях 1944 года. Мирский ранее говорил, что основная идея фильма — "донести правду о событиях в Латвии" — депортациях, Холокосте, разжигании расовой ненависти. В фильме сыграли Арнис Лицитис, Вита Бальчунайте, Алексей Коргин и сам Мирский.

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