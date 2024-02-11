После появившихся новостей о том, что лидер Русского союза Латвии (РСЛ) и евродепутат Tатьяны Жданок, возможно, имела контакты с сотрудниками ФСБ РФ, политик и сопредседатель партии Мирослав Митрофанов дали показания в Службе государственной безопасности (СГБ), сообщает программа LTV De facto.

В понедельник, 5 февраля Татьяна Жданок опоздала на созванную ей пресс-конференцию, и назвала причину своей задержки — посещение СГБ.

"Меня пригласили к следователю в СГБ в десять утра. Он совсем не хотел со мной расставаться", — заявила политик журналистам в начале пресс-конференции. Перед уходом от следователя она подписала подписку о неразглашении содержания разговора.

В пятницу, 9 февраля, в СГБ был приглашен сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. Политик подтвердил это программе. Он отметил, что служба вызывала его не по какому-то уголовному делу, а просто "поговорить".

В Службе Госбезопасности сейчас оценивают информацию о возможном сотрудничестве Татьяны Жданок с российскими спецслужбами и деятельность Русского союза Латвии.

Две недели назад издания Insider, Re:Baltica и другие опубликовали некоторые электронные письма из личной переписки Жданка с гражданами РФ, возможно, с сотрудниками ФСБ.

На пресс-конференции Жданок поставила под сомнение подлинность фрагментов электронного письма. Она заявила, что как минимум одно письмо, в котором она просила денег на георгиевские ленточки к празднованию 9 мая, было поддельным.

"Пишут, что у меня был какой-то куратор. Прошу прощения. Я могла бы быть куратором для своих помощников (в Европарламенте), но не подчиняться куратору", - заявила одна из лидеров РСЛ.

Действия латвийских следователей частично связаны тем, что большая часть опубликованной переписки Жданок - старше 2016 года. Именно в 2016-м вступила в силу уголовная ответственность за помощь иностранному государству против Латвии.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис поясняет, что в компетенцию СГБ входит оценка того, соответствуют ли действия Жданок статьям уголовного кодекса.

"Если будут признаки преступления, я не сомневаюсь, что СГБ будет действовать", — заявил Козловскис.

Европейский парламент принял резолюцию, обозначив "большое возмущение" усилиями России, направленные на подрыв демократии в Европе и выразил "глубокую обеспокоенность" тем, что Татьяна Жданок, возможно, "действовала как информатор Пятого управления ФСБ".

В резолюции также подчеркивается, что Евроаарламент и латвийские институты должны внимательно изучить этот вопрос.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!