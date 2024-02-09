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В пятницу, 9 февраля, в последний день подачи списков на выборы в Европарламент, на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) опубликован среди поданных список Партии центра. Большинство кандидатов — актив Русского союза Латвии.

Пока список числится среди поданных, а не зарегистрированных. Но регистрация — это уже техническая часть.

Напомним, что на этой неделе ЦИК отказалась принять список от политического объединения Pamats.lv, в котором также числились кандидаты от РСЛ. Причина отказа — залог был внесен со счета физического лица, а согласно закону деньги должны быть переведены с партийного счета. Все банки РСЛ в открытии счета отказали. Залог был к тому же внесен со счета частного лица — депутата Европарламента Татьяны Жданок, которая сейчас в эпицентре "шпионского" скандала.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов подтвердил порталу Delfi, что Партия Центра внесла залоговые 8000 евро ЦИК с партийного счета. Также он сказал, что "большая часть кандидатов — актив РСЛ".

Первая тройка списка — депутаты Рижской думы Инна Дьери и Мирослав Митрофанов, помощник депутата Европарламента Нормунд Гростиньш. На последнем месте в списке — депутат Елгавской городской думы и также помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок Андрей Пагор. Значатся в списке помощник европарламентария Юлия Сохина и глава Лиепайской территориальной организации РСЛ Елена Осипова.

В этом году — впервые за 20 лет — в Европарламент не будет баллотироваться лидер РСЛ Татьяна Жданок. В этот раз Сейм лишил ее такого права, поскольку она состояла в Компартии и после 13 января 1991 года. Жданок неизменно избиралась депутатом Европарламента четырежды — на всех евровыборах после вступления Латвии в ЕС.

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