Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не приняла два списка кандидатов в депутаты на выборах в Европарламент. Один из отвергнутых списков — объединения партий Pamats-LV, ядро которое сформировали политики от Русского союза Латвии (РСЛ), в том числе внесшая залог Татьяна Жданок, сообщает портал LSM.lv. Также не принят список Tautas varas spēks.

Партийное объединение Pamats-LV, в которое входит и РСЛ, во вторник, 6 февраля, подало в электронном виде свой список в ЦИК. Сама Жданок не может баллотироваться в Европарламент, поскольку Сейм внес в законодательство поправки, которые предусматривают, что такого права лишаются люди, состоявшие в Компартии после 13 января 1991 года.

Однако Жданок, как частное лицо, внесла залог в размере 8000 евро за объединение Pamats-LV.

"Мы уверены, что в ближайшие дни наши предвыборные списки и программа будут зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии", — говорится в распространенном партобъединением в соцсетях видеоролике

ЦИК не принял список, поскольку для участия необходимо внести залог, перечислив деньги с партийного счета, как того требует закон.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов подтвердил в среду, что ни один банк до сих пор не согласился открыть партии счет. Также РСЛ лишен права получать государственное финансирование.

В среду, 7 февраля, около полудня в Центральную избирательную комиссию прибыли также партия Tautas varas spēks, представителем которой является Валентин Еремеев, и его соратник Айварс Сманс из партии Tautas kalpi Latvijai.

Напомним, что Еремеев — герой времен пандемии: он даже был задержан вместе с фельдшером Рижской Восточной клинической университетской больницы Мариной Корнатовской по делу о распространении ложных сведений в связи с Covid-19.

ЦИК также не принял список Tautas varas spēks, поскольку и в этом случае залог был внесен со счета частного лица, а не партии. Еремеев признал, что банки не открывают счет партии.

Представитель ЦИК Андрейс Вайварс подтвердил, что оба случая отказа в регистрации списков идентичны: : "Закон "О выборах в Европарламент" устанавливает, что вместе со списками кандидатов должна быть представлена выписка из банка о внесении депозита уплаченного залога в размере 8 000 евро. В обоих случаях залог был внесен частными лицами, а не политическими партиями, что не предусмотрено законом".

В ЦИК указали, что обе политические силы имеют право обжаловать решение комиссии, но подчеркнули, что внести залог наличными невозможно. Деньги, внесенные на счета физических лиц, были возвращены представителям обеих партий.

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