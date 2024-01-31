Латвийские евродепутаты Сандра Калниете, Роберт Зиле и Ивар Иябс обратились к председателю Европарламента Роберте Метсоле с письмом, в котором требуют решительной и быстрой реакции на предполагаемое сотрудничество евродепутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

В письме упоминается, что в конце 1980-х годов Жданок была одним из лидеров "Интерфронта" — организации, созданной Москвой для противодействия движению за независимость Латвии. С тех пор все действия Жданок были "сознательно и систематически направлены против независимости латвийского государства".

Президент Европарламента Роберта Метсола "очень серьезно" относится к обвинениям в адрес Жданок и передала дело в Консультативный комитет по кодексу поведения, сообщил Deutsche Welle (DW) официальный представитель Метсолы Иржи Лаас. "Это означает, что в Европарламенте началось расследование", — пояснил он.

Со своей стороны Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает собирать информацию о деятельности возглавляемого Жданок Русского союза Латвии (РСЛ). Если в деятельности партии будут обнаружены нарушения, СГБ обратится в прокуратуру в установленном законом порядке.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал дело Жданок. Он назвал "охотой на ведьм" преследование евродепутата от Латвии, которую обвиняют в сотрудничестве с ФСБ, сообщает агентство ТАСС.

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