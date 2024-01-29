Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") не располагает точной информацией о том, можно ли сейчас приостановить работу Русского союза Латвии (РСЛ), лидер которого, депутат Европарламента Татьяну Жданок якобы, как сообщили масс-медиа, могла сотрудничать с российскими спецслужбами. Служба госбезопасности проверит информацию, появившуюся в масс-медиа.

В понедельник, 29 января, в масс-медиа были опубликованы результаты журналистского расследования, в котором утверждалось: утечка электронной переписки показала, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (РСЛ) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Силиня допускает ужесточение законодательства

Отвечая на вопрос о возможностях ограничения деятельности Жданок и возглавляемого ею РСЛ, Силиня, после собрания коалиционных партий, сказала, что пока неясно, можно ли запретить деятельность организации согласно действующему регулированию, если факт сотрудничества не установлен официально в рамках уголовного процесса. Ранее приостановить деятельность РСЛ — после публикации о возможных связях Жданок с российскими спецслужбами — призвал оппозиционный "Объединенный список".

Силиня подчеркнула, что многое уже сделано для борьбы с преступлениями против государства, и допустила возможность продолжать укреплять законодательство. По словам премьера, при необходимости можно внести более строгое регулирование в закон об обществах и фондах.

Премьер-министр акцентировала, что в 2022 году Сейм внес поправки в законодательство, запрещающие баллотироваться в Европарламент лицам, работавшее в Коммунистической партии Советского Союза (Коммунистической партии Латвии) и других подобных организациях после 13 января 1991 года. Эта поправка закрыла возможность Татьяне Жданок баллотироваться в Европарламенте в этом году. Ранее Жданок четырежды раз избиралась в Европарламент.

Также Силиня напомнила, что были внесены изменения в Уголовный закон, предусматривающие ужесточение ответственности для тех лиц, которые сотрудничают с иностранными агентами, подчеркнула Силиня. Не секрет, что ранее суды весьма сдержанно применяли соответствующие нормы, поэтому коалиция готова и дальше совершенствовать законодательство, пообещала премьер-министр.

По словам Силини, в Службе государственной безопасности (СГБ) указали, что после получения дополнительной информации расследование в отношении конкретной политической силы или политика будет продолжено.

СГБ оценит информации о возможном сотрудничестве Жданок с ФСБ

Служба государственной безопасности (СГБ) оценит информацию о возможном сотрудничестве депутата Европарламента Татьяны Жданока с российскими спецслужбами, сообщили агентству LETA в службе.

В своем пресс-релизе СГБ дал оценку опубликованной в понедельник, 29 января, информации о деятельности Жданок в период с 2005 по 2013 год.

СГБ напоминает, что до 2016 года нормативная база Латвии не предусматривала уголовную ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в деятельности, направленной против Латвийского государства, поэтому информация, опубликованная в средствах массовой информации, относящаяся к периоду с 2005 по 2013 год, не может квалифицироваться как преступление.

Хотя, по оценке СГБ, такая деятельность представляла угрозу Латвийскому государству, о чем служба исторически информировала как государственных должностных лиц и тех, кто принимал решение в то время, так и общество. Однако тогда было невозможно призвать за такую деятельность к уголовной ответственности. Сама СГД, по оценке самой службы, все за это время "целенаправленно реализовало контрразведывательные и оперативные мероприятия по предотвращению выявленных угроз национальной безопасности".

По оценке СГД, важным фактором, облегчившим деятельность Жданок в поддержку геополитических интересов России, стал ее статус депутата Европарламента и предоставляемый этим статусом юридический иммунитет.

В 2016 году СГБ в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности и Управлением по защите Сатверсме способствовало совершенствованию нормативно-правовой базы Латвии. Одной из причин необходимости изменений была так называемая угроза, исходящая от реализуемой Россией политики соотечественников и других проявлений невоенного влияния, поддержка которой исходила и от граждан Латвии.

В результате в 2016 году вступили в силу значимые поправки к Уголовному закону, которые, среди прочего, предусматривали уголовную ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в деятельности, направленной против Латвийского государства. При этом следует отметить, что данные поправки не имеют обратной силы, говорится в релизе СГД.

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