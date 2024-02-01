Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов в эфире Spried ar Delfi заявил, что партия полностью поддерживает депутата Европарламента Татьяну Жданок после того, как было опубликовано журналистком расследование Re:Baltica, считая выдвинутые обвинения "несправедливым нападением".