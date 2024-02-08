Foto: EPA/Scanpix/LETA

В принятой сегодня резолюции депутаты Европарламента выражают "полное возмущение и серьезную озабоченность" попытками России подорвать европейскую демократию путем различных форм вмешательств и дезинформации.

Резолюцию поддержали 433 депутата, 566 парламентариев проголосовали против, еще 18 воздержались. Из латвийских депутатов четверо (Калниете, Вайдере, Иябс, Мелбарде) проголосовали за принятие документа, один (Жданок) против, остальные не участвовали в голосовании.

"Москва вербует некоторых депутатов Европарламента в качестве "агентов влияния" и создает зависимые отношения с некоторыми европейскими политическими партиями, в том числе посредством финансирования, которые затем действуют как усилители российской пропаганды и служат интересам России", — говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.

В резолюции выражается "глубокая озабоченность" появившимся в СМИ публикациям о том, что евродепутат Татьяна Жданок (РСЛ) "предположительно выступала информатором ФСБ". Авторы текста отмечают, что как Европарламенту, так и властям Латвии "крайне важно тщательно расследовать этот вопрос, а также определить любые соответствующие результатам санкции и уголовные процессы".

При этом евродепутаты указывают в документе и на другие случаи, когда их коллеги "сознательно служили интересам РФ", в том числе "фиктивно" осуществляя наблюдение за выборами на оккупированных Россией территориях.

Также резолюция обращает внимание на многочисленные примеры сотрудничества политиков с Кремлем и российскими спецслужбами на национальном уровне. Среди таковых перечислены недавние сообщения о попытках вмешательства в дела Франции, Германии и Словакии. Отдельно депутаты выразили озабоченность предполагаемыми связями между РФ и представителями Каталонии.

Полный текст резолюции будет опубликован на сайте Европарламента в ближайшее время. Прочитать его на латышском языке можно будет здесь.

В конце января The Insider, Re:Baltica и Delfi.ee опубликовали совместное расследование, в котором утверждается, что Жданок как минимум с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами и работала под руководством кураторов из ФСБ. Об этом журналистам стало известно из взломанной переписки политика.

Жданок подтвердила подлинность сообщений и знакомство с человеком, которого расследователи назвали ее куратором, однако отрицает, что знала о его работе в ФСБ.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit