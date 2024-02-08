В принятой сегодня резолюции депутаты Европарламента выражают "полное возмущение и серьезную озабоченность" попытками России подорвать европейскую демократию путем различных форм вмешательств и дезинформации.

Резолюцию поддержали 433 депутата, 566 парламентариев проголосовали против, еще 18 воздержались. Из латвийских депутатов четверо (Калниете, Вайдере, Иябс, Мелбарде) проголосовали за принятие документа, один (Жданок) против, остальные не участвовали в голосовании.

"Москва вербует некоторых депутатов Европарламента в качестве "агентов влияния" и создает зависимые отношения с некоторыми европейскими политическими партиями, в том числе посредством финансирования, которые затем действуют как усилители российской пропаганды и служат интересам России", — говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.

В резолюции выражается "глубокая озабоченность" появившимся в СМИ публикациям о том, что евродепутат Татьяна Жданок (РСЛ) "предположительно выступала информатором ФСБ". Авторы текста отмечают, что как Европарламенту, так и властям Латвии "крайне важно тщательно расследовать этот вопрос, а также определить любые соответствующие результатам санкции и уголовные процессы".

При этом евродепутаты указывают в документе и на другие случаи, когда их коллеги "сознательно служили интересам РФ", в том числе "фиктивно" осуществляя наблюдение за выборами на оккупированных Россией территориях.

Также резолюция обращает внимание на многочисленные примеры сотрудничества политиков с Кремлем и российскими спецслужбами на национальном уровне. Среди таковых перечислены недавние сообщения о попытках вмешательства в дела Франции, Германии и Словакии. Отдельно депутаты выразили озабоченность предполагаемыми связями между РФ и представителями Каталонии.

Полный текст резолюции будет опубликован на сайте Европарламента в ближайшее время. Прочитать его на латышском языке можно будет здесь.

В конце января The Insider, Re:Baltica и Delfi.ee опубликовали совместное расследование, в котором утверждается, что Жданок как минимум с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами и работала под руководством кураторов из ФСБ. Об этом журналистам стало известно из взломанной переписки политика.

Жданок подтвердила подлинность сообщений и знакомство с человеком, которого расследователи назвали ее куратором, однако отрицает, что знала о его работе в ФСБ.

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