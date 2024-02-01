Экс-премьер и бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") считает, что возможное сотрудничество депутата Европарламента Татьяны Жданока (ЛКС) с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России не останется без последствий.

Кучинскис заявил в интервью программе LTV "Утренняя панорама", что начатая оценка Службой государственной безопасности (СГБ) информации о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами не стала неожиданностью.

"В переносном смысле, но папка очень большая, и все эти случаи зафиксированы", — сказал бывший министр внутренних дел.

"Это не останется без последствий", — продолжил Кучинскис, который в этом году баллотируется в Европарламент.

Напомним, что утечка электронной переписки показала, что депутат ЕП Татьяна Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, в понедельник, 29 января, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

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