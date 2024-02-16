Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который участвует в церемонии открытия 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, напомнил, что демократический мир должен помочь Украине победить, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

В ходе дискуссии Немецкого общества внешней политики (DGAP) "Стратегическая координация безопасности и благополучия в формирующемся глобальном порядке" Кариньш подчеркнул, что Россия нападает на ценности демократического мира, пытаясь доказать превосходство силы над основанным на правилах мировым порядком.

"Мы не должны этого допустить. Демократический мир должен помочь Украине победить", — отметил Кариньш.

Участвуя в дискуссии "Инициатива трех морей по восстановлению Украины: картография реакции трансатлантического сообщества", Кариньш заявил, что Инициатива трех морей, которая охватывает 13 стран-членов и стран-кандидатов Европейского союза, а также Украину и Молдову, при твердой поддержке США будет осуществлять значимые проекты в сфере инфраструктуры, связи, энергетики и безопасности в Европе.

До воскресенья, 18 февраля, продлится Мюнхенская конференция, в которой примут участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, а также министры обороны Андрис Спрудс и Кариньш.

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