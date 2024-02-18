Министр здравоохранения Хосам Абу Мери посетил доклинику стоматологического факультета Рижского университета имени Паула Страдиня (RSU) и Институт стоматологии RSU.

Целью визита министра было ознакомление с текущим состоянием и проблемами стоматологии для детей и подростков, а также посещение объектов, где будущие врачи-стоматологи осваивают свои профессиональные навыки в безопасной симуляционной среде.

В ходе встречи глава Минздрава и руководство RSU договорились о создании Детского стоматологического центра RSU.

Хосам Абу Мери и руководство Минздрава совместно с представителями руководства RSU посетили доклинику стоматологического факультета, где ознакомились с современной безопасной средой обучения для студентов. В продолжение экскурсии министр также посетил Институт стоматологии.

Фото: RSU

"Минздрав работает над доступностью услуг по охране здоровья матери и ребенка, в том числе - над повышением доступности стоматологических услуг для данной группы пациентов. Современные медицинские технологии и процессы лечения снизили у детей и молодежи нелюбовь и даже страх перед посещением стоматолога, поэтому важно обеспечить детям и подросткам безопасную и дружелюбную среду лечения и повысить качество и доступность услуг", - заявил Абу Мери после посещения Рижского университета имени Страдиня.

"Новый Детский стоматологический центр — это концепция, которую мы стремимся реализовать к концу 2028 года. Потребность в качественном, доступном и психологически комфортном стоматологическом лечении детей и подростков побудила нас как можно скорее начать новый проект. Длинные очереди у стоматологов свидетельствуют о том, насколько остра потребность в таком центре в Латвии", - подчеркнул ректор RSU Айгарс Петерсонс.

Работы по планированию и разработке проекта нового Детского стоматологического центра RSU уже начались, строительство центра планируют завершить к концу 2028 года.

Новое здание учебно-стоматологического центра (Детский центр стоматологии займет 2-й этаж) будет расположено на территории кампуса RSU - между улицами Дзирциема, 16 и Дзирциема, 20.

Фото: RSU

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