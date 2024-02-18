Комитет Рижской думы по жилищу и среде поддержал проект новых правил теплоснабжения, которые предусматривают постепенный переход к более экологически чистому отоплению в столице, уравновешивая его возможностями сокращения использования ископаемых энергоресурсов. Постановление еще предстоит принять на заседании совета, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

Первые обязательные постановления Рижской думы о территориальном зонировании загрязнения воздуха были приняты в 2006 году, а в версии 2019 года требования ограничений на уголь уже действуют во всех городских зонах.

В Риге создано три зоны в зависимости от количества загрязнений и с учетом количества жителей, подвергающихся воздействию, типа использования территории и наличия централизованной системы теплоснабжения.

Новые правила предусматривают, что во всех зонах будет запрещено устанавливать оборудование систем отопления, использующее каменный уголь, бурый уголь, торф и жидкое топливо, в том числе дизельное.

Также без технико-экономического обоснования на всей территории Риги с 2026 года будет запрещено одобрение нового газового отопительного оборудования и после 2031 года — установка такого обородувания. Нынешнее оборудование сможет работать до конца своего срока службы.

"Нельзя полагаться на газ как на дешевый вид энергии, следует задуматься об использовании возобновляемых источников энергии для отопления и продвижения энергетической независимости. Чтобы продолжить путь к климатической нейтральности и использованию более экологически чистых технологий отопления, сокращая выбросы CO2, мы подготовили новые правила, цель которых — содействие подключению к централизованному теплоснабжению или использованию экологически чистых источников тепла, такие как тепловые насосы. Это не означает, что некоторые виды отопления будут сразу резко ограничены, их можно будет выбирать более гибко", — подчеркнул председатель комиссии Виестурс Зепс.

Для кого ничего не меняется?



- Для пользователей центрального отопления;

- Для владельцев дровяных печей, котлов на биомассе и газовых котлов, которые не планируют и не имеют возможности менять свое отопительное оборудование.

Какие изменения грядут?



- При строительстве нового здания или замене старых котлов приоритет отдается централизованному теплоснабжению или экологически чистым источникам отопления.

- Возможность замены существующего оборудования на новое для сжигания топлива, снижающее общее загрязнение воздуха и номинальная входная тепловая мощность которого не превышает 50 кВт, устанавливается в объектах недвижимости во всех зонах (квартиры в многоквартирных домах или частные дома).

- В квартирах в многоквартирных домах возможно изменение типа теплоснабжения с индивидуального на локальное, что позволяет заменить старое оборудование системы теплоснабжения на новое, увеличивая подачу тепла.

- Если ни централизованное, ни теплонасосное теплоснабжение недоступно или технически не оправдано, возможны инвестиции в эффективное отопление на биомассе или газе.

- Разрешение на установку новых газовых котлов с 1 января 2026 года не будет выдано, если это не соответствует расчету по экономическому обоснованию. Разрешения можно использовать в течение 5 лет с момента выдачи, поэтому котлы можно будет установить до 2031 года.

Что предусматривают правила для жителей Риги?

- Ясность будущих планов города согласно европейской и глобальной политике в ​​области климата и загрязнения воздуха. Своевременное указание введения новых требований не должно стать сюрпризом.

- Повышение качества воздуха — одной из основных причин смертности в Риге.

- Возможность постепенно планировать переход на местные энергоресурсы, обеспечивая современное и надежное теплоснабжение без резких колебаний цен, вызванных зависимостью от ископаемых ресурсов.

Новые правила улучшат ситуацию в следующих аспектах:

- Правила станут более гибкими для установки возобновляемых источников энергии, если будет уменьшено загрязнение воздуха;

- Возможно принятие комиссией по теплоснабжению решения об установке новых источников исходя из характера оценки технико-экономических показателей;

- Создание более простого зонирование теплоснабжения.

В каких случаях применяются новые правила?

- Правила не распространяются на владельцев дровяных печей, топлива на биомассе, газовых котлов, которые не планируют и не имеют возможности менять свое отопительное оборудование в данный момент, а также всех, кто пользуется центральным отоплением;

- Правила касаются тех собственников, которые планируют инвестировать в новое отопительное оборудование, определяя, какие долгосрочные инвестиции соответствуют долгосрочным планам ЕС, Латвии и Риги, а какие нет;

- Правила применяются, когда необходимо получить разрешение Комиссии по теплоснабжению. Если вам раньше не приходилось сталкиваться с такой комиссией, то в дальнейшем она не понадобится, за исключением описанных выше случаев по замене отопления;

- При строительстве нового здания приоритет отдается централизованному теплоснабжению или экологически чистым источникам отопления.

Случаи влияния правил на инвестиции в новое отопительное оборудование:

- Если планируется инвестировать в строительство новых угольных мощностей — этого не позволят (как было до сих пор);

- Если планируется инвестировать в установку нового газового или биомассового отопления в районе, где имеется доступное и эффективное подключение к централизованному теплоснабжению. Обоснование: при инвестировании приоритетом должно быть отопление, которое не вызывает загрязнения в зонах наибольшего риска.

Если ни централизованное, ни теплонасосное снабжение недоступно или технически не оправдано, инвестиции в установку эффективных установок на биомассе или газе допускаются в соответствии с экономическим расчетом обоснования.

Когда нужно разрешение Комиссии по теплоснабжению на замену котлов?

Разрешение необходимо перед началом нового производства теплоэнергии или изменением вида производства теплоэнергии. Не распространяется на ремонт оборудования. Для существующих котлов разрешение не требуется — оно необходимо при установке нового котла или его замене.

Почему с 2026-го Рига не будет вкладывать в бесперспективные способы отопления?

Город поставил перед собой цели по улучшению качества воздуха и смягчению последствий изменения климата. Чтобы не пришлось проводить внеплановую замену установленного оборудования, переход на возобновляемые источники энергии планируется осуществлять постепенно.

Чем замена одного газового котла на новый отличается от подключения к центральному отоплению и тепловым насосам?

Подключение или установка тепловых насосов может оказаться дороже по сравнению с установкой газового котла.

Учитывая климатическую политику, в будущем можно ожидать дальнейшего роста цен на природный газ, поэтому эксплуатационные расходы для газовых котлов, вероятно, будут выше. Рижское самоуправление намерено создать инструменты поддержки для покрытия затрат на установку оборудования с 2026 года.

В случаях, когда по всему дому установлена ​​радиаторная система на базе газового котла — что делать, если котел сломался и его необходимо заменить, а менять всю систему не хочется?

Установив еще один источник тепла, можно использовать имеющиеся в квартире радиаторы и внутренние сети.

Каждый случай будет оцениваться Комиссией по теплоснабжению с учетом технических и экономических соображений. Используя упомянутые варианты досрочного отзыва разрешения, замену газовых котлов можно провести до 2031 года.

Почему необходимо постепенно переходить от ископаемых ресурсов к возобновляемым источникам энергии?

- Снижение загрязнение воздуха и вредные газы;

- Сокращение импорта ископаемых энергоресурсов;

- Экономическая выгода в долгосрочной перспективе;

- Местные энергетические ресурсы.

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