Многие из нас в этом месяце получили большие счета за отопление, и платить много приходится не только потому, что январь был холодным, но и потому, что мы живем в энергонеэффективных домах, пишет портал LSM.lv. Счета за отопление в новых проектах могут быть в три раза ниже, чем в домах советской постройки, однако и здания, построенные в так называемые тучные годы (2000-е), тоже недостаточно энергоэффективны.

В утвержденной правительством три года назад методике расчета энергоэффективности зданий и правилах энергетической сертификации, которые применяются к вновь построенным зданиям, введено требование первичной энергии.

"Если есть возобновляемый энергоресурс, который используется для отопления дома, приготовления горячей воды, освещения, охлаждения и так далее, то он оказывает очень существенное влияние, даже несмотря на высокое потребление. Скажем, если используется солнечная энергия и включен тепловой насос, то это будет очень хороший показатель с точки зрения первичной энергетики", — рассказал директор жилищного департамента Министерства экономики Мартиньш Аудерс.

В качестве примера он привел затраты на отопление. В зависимости от потребления тепловой энергии дома делятся на классы энергоэффективности от А до F. Новостройки должны соответствовать классу А.

"Допустим, класс А — это 40 киловатт-часов на квадратный метр. В так называемых хрущовках до реновации потребление составляет 152, после реновации — 58. Так что после реновации показатель не так уж и плох.

Он, конечно, отстает от новостроек на 20 киловатт-часов, но и уже не такой, как до реновации. Уже не разы, а проценты", — говорит Аудерс.

По словам инженера-строителя Андриса Вуланса, энергонеэффективными являются не только дома советского периода, но и дома, построенные с 2000 по 2010 год. Более того, учитывая технологии остекленных конструкций, эти первые так называемые современные здания могут быть еще менее энергоэффективны, чем советские.

"И один важный показатель, на который не обращают внимания, — это воздухопроницаемость здания. Часто этот показатель очень плохой, а это значит, что потери за счет воздухопроницаемости могут достигать 50% от общих теплопотерь здания, и тогда мы получаем утепленный дом, в котором внутри холодно. Сейчас они уже чему-то научились, у них больше опыта, и, может быть, они не совершают таких грубых ошибок, как в 2010, 2005 годах", — сказал Вуланс.

Глава Латвийского объединения строительных подрядчиков Эдийс Купчс считает, что в старых зданиях необходимо провести энергоаудит.

Последние 20 лет новое жилье строится в основном в Риге и ее окрестностях, и новостройки составляют лишь 7,6% жилого фонда Латвии.

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