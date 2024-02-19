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Россия может пересматривать список разыскиваемых лиц, поэтому ездить в страны высокого риска небезопасно как для тех, кто включен в списки, так и для всех остальных, говорится в отчете Бюро по защите Конституции (SAB).

В бюро не уточняют, предусмотрена ли проверка о возможном включении в список разыскиваемых лиц членов семей латвийских политиков, других должностных лиц, общественных деятелей или журналистов. Вместо этого в Бюро указали, что обрабатывают информацию в соответствии со своей компетенцией и нормативным регулированием, не разглашая ее публично.

SAB призывает жителей Латвии тщательно оценивать необходимость поездок в Россию, Беларусь и другие страны высокого риска, и, по мере возможности, их избегать. Также призывают внимательно оценивать риски безопасности при транзите через третьи страны, которые могут сотрудничать с Россией.

Если все же есть необходимость в поездке в такую страну, SAB призывает перед поездкой получить рекомендации по путешествиям в Министерстве иностранных дел (МИД), а также договориться с юристом о возможном оказании помощи. Путешественники также должны считаться с тем, что у Латвийского государства ограничены возможности оказания помощи лицу в странах высокого риска.

Ранее уже сообщалось, что российские власти объявили в розыск десятки иностранных граждан, в том числе латвийских политиков и должностных лиц.

Подробнее о тех, кого Россия объявила в розыск, читайте с материале Delfi — здесь.

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