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Констатирован риск не использовать в этом году более 500 млн евро инвестиций из фондов Европейского союза, говорится в информационном докладе Министерства финансов о статусе плана освоения средств фондов ЕС и Фонда восстановления в декабре 2023 года-январе 2024 года. Во вторник, 20 февраля, отчет Минфина рассмотрит правительство, сообщает агентство LETA.

В докладе Минфина говорится, что отраслевые министерства разрабатывают неотложные меры, чтобы использовать все возможности расходов госбюджета в 2024 году для развития национальной экономики.

В то же время в отчете говорится, что в 2024 году расходы, как ожидается, будут ниже — до 505 миллионов евро, поскольку исполнение проектов в период 2014-2020 годов было лучше на 150 млн евро, выплаченных в 2023 году. Но задержки по проектам еврофондов в 2014-2020 годах привели к тому, что образовалась сумма в 155 млн евро, и исполнители завершают проекты за свой счет или же проекты финансируются из средств фондов ЕС на период 2021-2027 годов.

Также примерно 150 млн евро составляют задержки темпов новых инвестиций — фондов ЕС и Фонда восстановления на период 2021-2027 годов, а примерно 50 миллионов евро — это экономия по проекту, неприемлемые расходы.

В отчете Минфина подчеркивается, что если не ускорить инвестирование средств ЕС на период 2021-2027 годов, Латвия может потерять финансирование ЕС в соответствии с постановлением Европейской комиссии (ЕК) в связи с невыполнением минимальных заявленных целей.

Чтобы не потерять финансирование ЕС на период 2021-2027 годов, расходы бюджета в 2025 году должны составить примерно 750 миллионов евро, то есть они должны увеличиться примерно на 150 миллионов евро, говорится в отчете.

Также в отчете Министерства финансов упоминается, что неиспользованное финансирование по проектам фондов ЕС на период 2014-2020 годов составляет около 200 млн евро:

  • 99 млн евро в проектах Министерства сообщения;
  • 33 млн евро в проектах Министерства здравоохранения;
  • 31 млн евро в проектах Министерства экономики;
  • 17 млн евро в проектах Министерства защиты окружающей среды и регионального развития;
  • 8 илн евро в проектах Министерства образования и науки;
  • 7 млн евро в проектах Министерства культуры;
  • 4 млн евро в проектах Министерства благосостояния.

Самые значимые проекты, на которые не использовано финансирование ЕС:

  • Проекты Latvijas dzelzceļš — 54 млн евро;
  • Проекта корпуса А2 Клинической университетской больницы Паула Страдиня — 30 млн евро;
  • Проект Кундзиньсалы — 21 млн евро;
  • Проект новых электропоездов Pasažieru vilciens — 13 млн евро.

При этом Министерство финансов прогнозирует получение примерно 100% средств ЕС на период 2014-2020 годов из Фонда сплочения, Европейского фонда регионального развития (ERAF), Европейского социального фонда (ESF), поскольку неиспользованное финансирование проектов и другие риски компенсируются за счет расходов на превышение обязательств бюджета, перераспределения средств и других источников.

В свою очередь, по программам фондов ЕС на период 2021-2027 годов на данный момент утверждены Правила Кабинета министров, связанные с освоением 1,31 миллиарда евро. Это 47% от 2,8 миллиарда евро, запланированных на 2023 год. Правила, оговаривающие освоение еще 1,54 миллиарда евро находится на согласовании в правительстве.

В отчете Минфина говорится, что финансовые объемы неисполнения плана для достижения запланированных инвестиций к концу 2024 года по сравнению с планом 2023 года, выглядит так:

  • У Министерства сообщения — 823 млн евро;
  • У Министерства образования и науки — 234 млн евро;
  • у Министерства экономики — 164 млн евро;
  • у Министерства здравоохранения — 151 млн евро;
  • У Миниистерства благосостояния — 79 млн евро;
  • у Министерства внутренних дел — 53 млн евро;
  • у Министерства культуры — 32 млн евро;
  • У Министерства финансов — 21 млн евро;
  • у Государственной канцелярии — 15 млн евро.

Также в докладе Министерства финансов говорится, что правительству еще необходимо утвердить правила, регламентирующие использование 179 млн евро, чтобы получить инвестиции в размере 1,97 миллиарда евро.

Минфин констатирует, что в 2024 году необходимо выполнить 22 из 30 показателей на 2023 год, чтобы получить от Еврокомиссии 275,1 млн евро, и 43 из 44 показателей на 2024 год, чтобы получить 334,8 млн евро.

В качестве риска для выполнения показателя 2023 года Министерство финансов указывает на проект Министерства благосостояния по строительству домов для пожилых людей. Из 17 договоров с самоуправлениями на общую сумму 69 миллионов евро, указанных в плане Фонда восставновления, подано только четыре проекта на 15 миллионов евро. В качестве причин называются низкие финансовые возможности самоуправлений и рост цен. Министерство финансов и Министерство благосостояния проводят экспертные переговоры с ЕС о возможных решениях.

В информативном докладе Минфин сообщает, что в будущем на собраниях тематического комитета фондов ЕС будут рассмотрены предложения и соглашения по внесению поправок в программу фондов ЕС на 2021-2027 годы и другие меры для более оптимальных инвестиций и ускорения освоения фондов ЕС.

До 30 июня Министерство финансов внесет в правительства предложение о поправках к программе фондов ЕС на период 2021-2027 годов.

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