Президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эрика Силиня, спикер Сейма Дайга Миериня, глава МИДа Кришьянис Кариньш призвали жителей выразить солидарность с народом Украины и присоединиться к акции минуты молчания в субботу, 24 февраля, в 9 часов утра. Об этом сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Россия понимает, что не сможет сломить Украину в честном бою, потому использует различные методы давления — нападает на мирных жителей, бомбит города, похищает украинских детей, оказывает давление на международных партнеров Украины, надеясь на то, что их усталость из-за затягивающейся войны, — говорится в заявлении Госканцелярии.

Этим латвийское правительство хочет информировать российские власти, что латвийское государство и народ неустанно поддерживают Украину. И Латвия будет продолжать оказывать любую помощь до момента полной победы Украины, сказано в заявлении.

"России придется вернуть украинских детей. РФ ее лидерам придется нести ответственность за агрессию и военные преступления", — подчеркнули первые лица Латвии.

Также в заявлении выражается уважение "бесстрашно противостоящих агрессору" украинцам. И сожаление, что украинцы "продолжают гибнуть" в борьбе за защиту своей страны и будущего своих детей. "Украинцы защищают мир и безопасность во всей Европе, включая Латвию", — подчеркнули латвийские политики.

Ко второй годовщине вторжения России в Украину в Риге пройдут различные мероприятия в поддержку Украины, сообщает LETA. Центральным из них является митинг "Вместе — к Победе", который стартует в субботу у памятника Свободы в 12.30.

Также в ознаменование второй годовщины вторжения России в Украину 24 февраля в Рижской думе пройдет экуменическая служба ходатайства о мире на Украине, сообщил агентству LETA настоятель Элийс Годиньш. Служба начнется в 15:00.

Службу проведут епископы христианских конфессий Латвии. Музыку украинских композиторов исполнят солистка Наталья Бехма (Украина/Латвия), саксофонист Айгарс Рауманис и органист Айгарс Рейнис.

В четверг, 22 февраля, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратится с речью к Сейму по случаю второй годовщины полномасштабного военного вторжения России. Внеочередное заседание начнется в 9:00 с обращения президента Эдгара Ринкевича. Также выступят спикер Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Эвика Силиня.

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