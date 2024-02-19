Foto: Valsts prezidenta kanceleja: Dāvis Doršs
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эрика Силиня, спикер Сейма Дайга Миериня, глава МИДа Кришьянис Кариньш призвали жителей выразить солидарность с народом Украины и присоединиться к акции минуты молчания в субботу, 24 февраля, в 9 часов утра. Об этом сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Россия понимает, что не сможет сломить Украину в честном бою, потому использует различные методы давления — нападает на мирных жителей, бомбит города, похищает украинских детей, оказывает давление на международных партнеров Украины, надеясь на то, что их усталость из-за затягивающейся войны, — говорится в заявлении Госканцелярии.

Этим латвийское правительство хочет информировать российские власти, что латвийское государство и народ неустанно поддерживают Украину. И Латвия будет продолжать оказывать любую помощь до момента полной победы Украины, сказано в заявлении.

"России придется вернуть украинских детей. РФ ее лидерам придется нести ответственность за агрессию и военные преступления", — подчеркнули первые лица Латвии.

Также в заявлении выражается уважение "бесстрашно противостоящих агрессору" украинцам. И сожаление, что украинцы "продолжают гибнуть" в борьбе за защиту своей страны и будущего своих детей. "Украинцы защищают мир и безопасность во всей Европе, включая Латвию", — подчеркнули латвийские политики.

Ко второй годовщине вторжения России в Украину в Риге пройдут различные мероприятия в поддержку Украины, сообщает LETA. Центральным из них является митинг "Вместе — к Победе", который стартует в субботу у памятника Свободы в 12.30.

Также в ознаменование второй годовщины вторжения России в Украину 24 февраля в Рижской думе пройдет экуменическая служба ходатайства о мире на Украине, сообщил агентству LETA настоятель Элийс Годиньш. Служба начнется в 15:00.

Службу проведут епископы христианских конфессий Латвии. Музыку украинских композиторов исполнят солистка Наталья Бехма (Украина/Латвия), саксофонист Айгарс Рауманис и органист Айгарс Рейнис.

В четверг, 22 февраля, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратится с речью к Сейму по случаю второй годовщины полномасштабного военного вторжения России. Внеочередное заседание начнется в 9:00 с обращения президента Эдгара Ринкевича. Также выступят спикер Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Эвика Силиня.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit