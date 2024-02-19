Военные действия в Украине вступили в новую стадию — марафона, и российская элита считает, что настало время с позиций силы сигнализировать о ложном желании начать мирные переговоры с Украиной о прекращении войны, говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) за прошлый год.

В SAB заявили, что Россия сохраняет свою максимальную цель и в 2024 году — полностью подчинить Украину, обеспечив ее возвращение в самопровозглашенную зону влияния России. В конце 2023 года об этом прямо напомнил ряд российских чиновников, в том числе Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что цель не изменилась и Россия будет продолжать бороться до тех пор, пока она не будет достигнута.

Российский режим считает, что обладает достаточным военным потенциалом для ведения долгой войны. Следовательно, нынешняя стратегия России состоит в том, чтобы воевать до тех пор, пока Украина не перестанет ей противостоять, заключает SAB.

По мнению SAB, одним из основных факторов, которые будут определять дальнейшие военные планы России, включая наступления, станет восприятие российским правящим режимом происходящего и тенденций, а не их объективное объяснение.

Путинский режим сейчас считает, что Запад устал от войны и поэтому не готов поддерживать Украину в течение длительного времени, в то время как российские силы убедительно выигрывают войну. Учитывая это, российская элита считает момент подходящим для того, чтобы с позиций силы сигнализировать о ложном желании начать мирные переговоры с Украиной об окончании войны.

Однако на самом деле Россия хочет лишь выиграть время для восстановления военной силы, а не "заморозить" ситуацию в Украине. Даже в гипотетическом случае перемирия Россия возобновит еще более сильные атаки на Украину, восстановив свои силы. Примером ложного перемирия со стороны России являются Минские соглашения 2014 и 2015 годов: Россия добилась частичного замораживания конфликта до тех пор, пока не образовался достаточный потенциал для начала полномасштабной войны.

Россия способна вести долгие военные действия и полна решимости делать это. Военные расходы в бюджете 2024 года являются крупнейшими в истории страны — на них Россия планирует выделить около трети бюджета. Российский военно-промышленный комплекс мобилизован — он уже способен производить в определенных отраслях больше, чем все страны-члены ЕС, вместе взятые, за год, говорится в отчете.

Более того, в ближайшие несколько лет Россия планирует активно развивать армию, в том числе увеличивать свое присутствие на границах с Европой, особенно Северной Европой и странами Балтии, сообщает SAB.

Военная и политическая поддержка Украины Западом становится все более критически необходимой и может в этом году стать даже экзистенциально важной. Хотя в настоящее время Украина способна сохранять свои оборонительные позиции при том, что военная поддержка не увеличивается, или, в худшем случае, продолжает уменьшаться, в течение года ее боевые возможности значительно сократятся.

Сокращение поддержки Украины со стороны Запада может привести не только к значительному военному перевесу России над Украиной и соответственно оккупации новых территорий, но и к подрыву и без того значительно пострадавшей архитектуры европейской безопасности. Если Запад существенно не увеличит свою поддержку Украины, режим Путина обретет уверенность в своей способности влиять на Запад, а имперские аппетиты России могут возрасти, предупреждает SAB.

Со своей стороны российская армия накопит огромный боевой опыт, в том числе борьбы с западной военной техникой и вооружением. Это, вместе с планируемым расширением российской армии будет все больше увеличивать риски российской военной агрессии против НАТО.

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