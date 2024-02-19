На следующей неделе коалиция планирует обсудить предложение Союза зеленых и "крестьян" (СЗК) проиндексировать — с учетом инфляции и индекса заработной платы в стране — целиком все пенсии вне зависимости от размера.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что на сегодняшней встрече коалиционных партий партнеры

"затронули" вопрос пенсий, но обещали продолжить обсуждение на следующей неделе, когда во встрече примет участие и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что это была классическая дискуссия по бюджету, и приветствовал подачу такой заявки, поскольку ее следует рассматривать в контексте бюджетного графика.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев подчеркнул, что сегодня в коалиции дискуссии не было, но он согласен, что это бюджетный вопрос. "Прогрессивным важно, чтобы в случае изменений не увеличилось неравенство доходов, сказал Шуваев, отметив, что особенно важно в первую очередь позаботиться о том, чтобы выросли самые маленькие пенсии.

Как уже сообщалось, СЗК предлагает внести поправки в Закон "О государственных пенсиях" чтобы проиндексировать все размеры всех пенсий с этого года. Сейчас индексируется только часть самых больших пенсий.

Сейчас Закон "О государственных пенсиях" устанавливает, что индексируется государственная пенсия или ее часть, не превышающая 50% от средней по стране заработной платы, с которой делались социальные взносы, за предыдущий календарный год. Размер пенсий пересматривается 1 октября каждого года с учетом фактического индекса потребительских цен и 50% от процентов реального прироста зарплаты.

Политически репрессированным лицам, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции пересматривается весь размер пенсии.

СЗК подчеркивал, что у четверти получателей пенсий индексируется только часть пенсии.

Министерство благосостояния, возглавляемое представителем СЗК Улдисом Аугулисом, подсчитало, что в этом году на индексацию всех пенсий, вне зависимости от размера, дополнительно потребуется 7,2 млн евро, а в 2025 году — 35,9 млн евро.

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