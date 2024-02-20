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Проголосовать на выборах президента в середине марта проживающие в Латвии граждане России смогут в помещениях российского посольства.

В начале февраля Министерство иностранных дел России вызвало полномочных представителей стран Балтии, чтобы выразить протест против так называемого саботажа выборов президента России. Москва обвинила Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России обеспечить безопасность на избирательных участках, организованных ее посольствами, и потребовала принять "все необходимые меры".

МИД Латвии подтвердил, что временная поверенная в делах Латвии побывала в МИД РФ и темой беседы была организация выборов президента России в посольствах РФ в странах Балтии.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите, российское посольство сможет провести выборы в своих помещениях. Она подчеркнула, что страны Балтии, как и другие государства ЕС и НАТО, действуют в соответствии с Венской конвенцией.

Как сообщалось, так называемые выборы, которые призваны подтвердить легитимность нынешнего президента РФ Владимира Путина, пройдут 15-17 марта.

По данным независимых интернет-изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить, чтобы за Путина проголосовало не менее 80% избирателей.

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