Во вторник, 6 февраля, в МИД России были вызваны временные поверенные Эстонии, Латвии и Литвы, на встрече речь шла о безопасности предстоящих выборов президента России, сообщает сайт МИД РФ.

Как говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, дипломатических представителей стран Балтии пригласили во внешнеполитическое ведомство РФ "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах Президента Российской Федерации в марте с.г. на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине".

В ходе встречи было отмечено, что "в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания".

МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования".

"Указали на то, что продолжим добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа будем действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию", — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой

Напомним, что выборы президента России намечены на 15-17 марта 2024 года.

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