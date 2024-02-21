В среду, 21 февраля, Рижская дума на внеочередном заседании по требованию генпрокурора примет решение о восстановлении за собой права собственности на проданные на аукционе земельные участки возле Рижского аэропорта. Вопрос, как Рижская дума вообще могла в 2022 году принять подобное решение, не уточнив, что участки нужны для стратегического развития аэропорта, и проигнорировав то, что право первой руки при приобретении этой земли у Министерства сообщения — остается открытым.

Накануне генпрокурор Юрис Стуканс указал Рижской думе на противоправную приватизацию незастроенной земли на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта государственного значения. Речь шла о 22 земельных участках общей площадью 389 394 квадратных метра, находящихся от огороженной территории аэропорта и границы Риги с Марупским краем. В апреле 2022 года — когда работал уже нынешний созыв Рижской думы — 22 ранее принадлежавших столичному самоуправлению земельных участка приобрело на аукционе за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее литовскому девелоперу Sirin Development. Компания планировала инвестировать более 100 млн евро в строительство на этой территории современного складского центра площадью 180 тысяч квадратных метров.

По требованию генпрокурора самоуправление оперативно восстановит права собственности и отменит локальную планировку этих участков — соответствующие проекты решений фигурируют в повестке дня сегодняшнего заседания Рижской думы. Однако по-прежнему нет ответа на вопрос, кто из должностных лиц может нести ответственность за то, что были проданы участки, которые государство рассматривало как стратегически необходимые для развития аэропорта. Проверить законность приватизации 22 земельных участков поручено исполнительному директору Янису Ланге.

"Учитывая большую сумму, я не буду спекулировать о возможных виновниках. Мы оценим этот процесс и придем к окончательному результату", — сказал Ланге, добавив, что после оценки станет понятно, кто какой нормативный документ нарушил. Также Ланге отказался на этом этапе уточнить, кто несет большую ответственность за произошедшее — чиновники, которые готовили решения практически, или политики, которые голосовали за эти решения. Очевидно, что решения принимались уже во время работы нынешнего созыва Рижской думы, который был избран в июне 2020 года.

До сих пор неясно до конца и какие убытки может понести самоуправление в этой ситуации. Компания приобрела 22 земельных участков за 5,7 млн евро — и очевидно, что эту сумму придется возвращать. Говорить о том, какой будет недополученная прибыль покупателя, преждевременно, сказал Янис Ланге.

В свою очередь, мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") подчеркнул, что Риге очень важны инвестиции и такие ситуации — когда самоуправление возвращает себя право собственности — все же оказывают влияние на инвестиционную среду в городе.

"Это отдельный случай, а не система. Рига — безопасное место для инвестиций, в этом не нужно сомневаться", — сказал Кирсис.

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