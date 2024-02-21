Председатель парламентской фракции "Новое единство" Эдмунд Юревиц просит юридическое бюро Сейма рассмотреть, не должна ли лишенная мандата по обвинительному приговору суда Глория Гревцова вернуть Сейму выплаченную ей за эти годы депутатскую зарплату.

Сегодня комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям утвердила мандат предпринимателю Амилю Салимову ("Стабильность"), который займет в Сейме место Гревцовой.

Юревиц подчеркнул, что, согласно приговору суда, Гревцова попала в Сейм "хитростью и обманом", поэтому необходимо оценить, имела ли бывший депутат право на получение зарплаты.

Как напомнил депутат "Нового единства", суд признал, что Гревцова солгала и сфальсифицировала документы, поданные в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), поэтому она незаконно занимала должность депутата. Юревиц считает, что зарплату Гревцовой нужно вернуть в госбюджет, поскольку она получала ее в результате мошенничества.

Как сообщалось, Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по уголовному делу, по которому депутат 14-го Сейма Гревцова обвинялась в предоставлении ЦИК ложных сведений о своем образовании и работе. Соответственно вступило в силу решение Рижского городского суда, который признал Гревцову виновной и наказал 160 часами общественных работ.

Согласно статье 18 Регламента Сейма, депутат, осужденный за уголовное преступление, считается исключенным из состава парламента со дня вступления приговора в законную силу.

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