"Этот поезд едет на нас — хотим мы или нет, но уже не увернуться". Накануне фестиваля документального кино Artdocfest/Riga в галерее CUB открылась выставка президента кинофорума Виталия Манского. Использовав в качестве кисточки искусственный интеллект (ИИ), режиссер создал постеры всех 29 конкурсных фильмов.

Фестиваль Artdocfest/Riga проходит с 1 по 8 марта в кинотеатре Splendid Palace и музее Zuzeum. У него есть официальные плакаты, созданные дизайнерами. Манский решил создать альтернативные — с помощью нескольких программ ИИ. И считает, что получилось точно не менее интересно, даже с большим пространством для воображения. Режиссер рассказывал ИИ про фильмы, выдавал пожелания, в каком стиле хотел бы видеть изображение — и вел к результату. По ощущениям самого Манского, искусственный интеллект выступал, как инструмент — кисточка, карандаш или камера.

"Если поначалу казалось, что достаточно загрузить аннотацию — он что-то выдаст, ничего подобного! Интеллект не сразу меня понимал, — рассказал о процессе Манский. — Пока еще ИИ — достаточно примитивная машина, которой надо все объяснять достаточно доходчивым языком, подталкивая к какому-то решению в какой-то форме".

Режиссер отметил, что ИИ на сегодня — "достаточно целомудренный", в то время как реальное фестивальное кино — весьма брутально. "Мы живем во время жесточайшей преступной войны, но сама война исключена из лексикона искусственного интеллекта: у него никакие ракеты никуда не летают, никакие бомбы нигде не взрываются… Например, как рассказать ИИ о фильме "Позиция" (см. на фото сверху), снятом режиссером-волонтером, который на позиции в Украине снимает своих сослуживцев, где все взрывается и гибнут люди?"

Фото: Publicitātes attēls

Также ИИ не приемлет никаких обнаженных тел. "Как объяснить ему фильм "Аборт страны" , где героини — лесбиянки: одна уехала от войны в Индию, другая осталась в Петербурге. Они общаются из дому по скайпу: одна — в легкой накидке, другая — полностью обнаженная".

Фото: Publicitātes attēls

Некоторые картинки настолько трогательны, что хочется их повесить на стену в детской комнате. Пока не узнаешь, что это, к примеру, постер к картине "Тихая история" о детском сексуальном насилии: режиссер разыскивает своего друга детства, который изнасиловал его, когда они были детьми — тот соглашается встретиться, вместе они нарушают жуткое табу молчания… Это очень сложный психологически фильм. И Манский считает правильным, что плакат не отражает ситуацию напрямую: "Это оставляет пространство для воображения и свободу восприятия… Мне не нравится, когда в детективе заранее рассказывают, кто убийца".

Фото: Publicitātes attēls

ИИ ничего не знает про Беларусь, ее оппозиционное движение и Тихановскую. "Как создать изображение к фильму "Случайный президент" ? Я объяснял, что была Жанна Д’Арк, рассказывал про революцию, серую толпу… Пробивался через те понятия, которые он понимает. И все равно дизайнер потом дорабатывал картинку. Например, сменил черный цвет на белый, чтобы получилась ассоциация с белорусским бело-красно-белым флагом".

Будет на фестивале и венгерский анимационный документальный фильм. Как нарисовать рисунок по рисунку? Тоже непросто. "В итоге я сдался — взял фрагмент реального кадра и переработал. Придумал людей, которые бегут через стену, оставаясь в рамках этой стены".

Фото: Publicitātes attēls

"Подниекс о Подниексе. Свидетель времени". "Когда я пытался рассказать ИИ о Юрисе Подниексе — режиссер, в Латвии, в Риге… Получались банальности, вроде человека с камерой. Пришлось перейти на другой язык. Я стал объяснять, в чем смысл Подниекса, что он сделал своим кино. Про империю, которая утонула, как Атлантида… И сам он утонул… Так рождаются более интересные образы". Первым же опытом общения с ИИ для Манского стал постер к фильму, открывающему Artdocfest/Riga. "Когда я пытался рассказать ИИ о Юрисе Подниексе — режиссер, в Латвии, в Риге… Получались банальности, вроде человека с камерой. Пришлось перейти на другой язык. Я стал объяснять, в чем смысл Подниекса, что он сделал своим кино. Про империю, которая утонула, как Атлантида… И сам он утонул… Так рождаются более интересные образы".

Манский признался, что сегодня ему образ Подниекса на берегу потонувшей империи напоминает Алексея Навального. "С его уходом эта страна, в которую он верил и пытался вытащить из морока, уже не спасаема. Она тоже как будто ушла под воду. То есть мы говорим о Подниексе и той уходящей империи, а сегодня в контексте трагических событий есть новое созвучие".

Как относиться к такому сотрудничеству с новыми технологиями, против которых уже бастуют специалисты разных сфер? Вот и президент Латвии Ринкевич на днях выразил озабоченность перспективой политической рекламы с использованием ИИ и предложил законопроект, который может регламентировать такое нововведение.

С позиции людей искусства на этот вопрос ответил совладелец галереи CUB Александр Чернов: "Мы будем точно жить в этих технологиях. Когда-то люди смотрели на кино братьев Люмьер. Оно было черно-белое, немое и аттракционное. Это был поезд — он ехал на нас. Сегодня искусственный интеллект — новый поезд, который едет на нас. Мы не сможем от него уйти. Это сильно изменит нашу жизнь, еще сильнее — жизнь художников, иллюстраторов, дизайнеров… Но это фантастический инструмент. И правильно сказал Виталий (Манский): наличие шариковой ручки не сделает всех Толстыми или даже Гришковцами. Виталий чувствует кадр. Потрясающе задает промт (задание). У него это получается, потому что есть схожий опыт".

По мнению Чернова, первые результаты сотрудничества ИИ и творческих людей — далеки от совершенства и тем особенно хороши: "Пока эта история неидеальна, в ней есть ценность первых дагерротипов".

Кстати, работы ИИ — неповторимы. Если с минимальным сдвигом по времени повторить то же задание, с точностью до запятой — результат получится совершенно иным. В этом смысле все работы — эксклюзивны. "Это как отпечаток пальца. Возможно, где-то есть люди с таким же отпечатком пальца, как у нас, но вероятность их встретить — почти нулевая".

С 1 по 8 марта в Риге пройдет 4-й международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga/ В двух конкурсных программах — Baltic Focus и Artdocfest Open — в кинотеатре Splendid palace можно будет посмотреть 29 документальных фильмов. Зрителей также ждут несколько специальных показов и три тематические программы в пространстве музея Zuzeum — "ArtDoc & ProArt", "Украина прежде всего" и "Мир во время войны". Многие показы завершатся обсуждением фильмов с их создателями.

1 марта Artdocfest/Riga откроется премьерой фильма о безвременно ушедшем из жизни выдающемся латвийском режиссере-документалисте Юрисе Подниексе "Подниекс о Подниексе. Свидетель времени", снятом в студии Юриса Подниекса режиссерами Антрой Цилинской и Анной Видулеей.

Подробнее о фестивале и программе — ЗДЕСЬ.

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