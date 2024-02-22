В четверг, 22 февраля, после эмоциональных дебатов Юрмальская дума приняла решение о реорганизации Пумпурской средней школы и Яндубултской основной школы. В результате будет создано новое учебное заведение, носящее имя Пумпурская средняя школа, сообщило агентство LETA.

На заседании руководитель Юрмальского управления образования Эдгар Берзиньш сообщил, что именно на таком способе реорганизации школ настаивало Министерство образования и науки.

По его словам, такое объединение обеспечит "более быстрое и осмысленное" объединение школ. По оценке Управления образования, при выборе иной модели — а именно присоединения Яундубултской основной школы к Пумпурской средней школе — этот процесс мог бы занять не два или три года, как сейчас планируется, а дополнительно еще год или полтора.

Чувствительный момент при реорганизации школ: Пумпурская средняя школа всегда была латышской, а Яундубултская основная школа — русской (затем школой нацменьшинств, реализуюзщей программы билингвального обучения). Однако Берзиньш, обосновывая необходимость изменений, сослался на закон, который предусматривает: с 2025 года во всех школах Латвии обучение будет только на латышском языке. Параллельно Министерство образования и науки взяло курс на укрупнение школ, поскольку государство не может содержать учебные заведения с недостаточным числом учеников.

Как указано в решении, Яундубултская основная школа сейчас реализует программу основного образования, программу основного образования для нацменьшинств, а также специальную программу основного образования для учащихся с ограниченными возможностями обучения и такую же программу для учащихся из числа нацменьшинств. В 2023/2024 учебном году в этой школе учатся 295 детей и подростков, а количество учащихся, необходимое для получения государственного финансирования, составляет 360.

Если госфинансирования не будет, то Юрмальской думе придется изыскать на выплату зарплат учителям Яундубултской основной школы 52 000 евро в месяц.

Берзиньш считает, что объединение школ поможет осваивать латышский язык как ученикам из семей нацмньшинств, так и учителям Яундубултской основной школы. Также глава Управления образования подчеркнул, что педагоги обеих школ смогут продолжить работу в новом учебном заведении.

Вопрос об объединении учебных заведений обсуждался с родителями, школьными советами и педагогическими коллективами обеих школ, получено несколько писем как с положительными, так и с отрицательными отзывами о модели объединения школ. Против ликвидации Пумпурской средней школы в ее нынешнем формате на портале общественных инициатив manabalss.lv подписались чуть более 1600 человек.

Берзиньш призвал объединиться и вместе строить новую школу, пообещав, что сначала в совет новой школы войдут советы обеих школ.

Представители совета и родители Пумпурской средней школы возражали против ликвидации школы, подчеркивая традиции школы и эмоциональную привязанность ее выпускников к школе. Представитель школьного совета Райвис Балодис сообщил, что из 642 опрошенных родителей 94% против такого объединения школ, против также 92% учителей. Балодис подчеркнул, что в таких условиях осуществить объединение "всем вместе", как того хочет Юрмальское управление образования, не удастся. Указывалось на то, что процесс реорганизации поспешный, риски не были достаточно оценены.

"Объединение этих школ, на мой взгляд, просто безумие, потому что это школы с разными ценностями. "Пумпури" всегда была очень сильной латышской школой, а школа Яундубулты всегда всегда отличалась сильными "русскими ценностями", — написала 13 февраля оперная певица, выпусница Пумпурской средней школы Эвия Мартинсоне в социальной сети Facebook.

Как сообщает агентство LETA, представитель родителей Пумпурской средней школы Лива Зандерсоне сказала, что родители и совет школы так и не получили ответов на свои вопросы. По мнению совета, возможно падение уровня образования в школе, а также, по подсчетам совета, около 15% учителей могут уйти с работы.

Аналогичное мнение высказала и нынеший директор Пумпурской средней школы Аусма Бруниниеце, которая сообщила, что написала заявление об увольнении, поскольку "ознакомилась с фактами" и не сможет выполнить решение Юрмальской думе о ликвидации школы. При этом она подчеркнула, что сейчас в Пумпурской средней школе, в каждом классе уже есть несколько детей, которые не говорят на латышском как на родном языке, и им оказывается дополнительная помощь в его изучении.

Интеграция школ была только вопросом времени, сказал в свою очередь директор Яундубултской основной школы Эрик Аннушканс. По его словам, эмоционально понятно, что "никто не хочет терять свою школу". В то же время он напомнил, что государственная политика направлена на ликвидацию малых школ — и на селе, и в городах.

О степени эмоциональности вопроса свидетельствуют завершающие слова председателя Юрмальской думы Риты Спроге (Союз "зеленых" и крестьян). Закрывая дебаты, она процитировала на заседании статью закона, запрещающую различное отношение к человеку и дискриминацию по имущественному и социаальному положению, расе, национальности и иным признакам. Поэтому и был выбран такой способ объединения школ — обе ликвидируются и создается новая.

Решение предусматривает завершение реорганизации до 31 августа этого года.

В Пумпурской средней школе сейчас реализуются программы дошкольного образования, основного образования и общего среднего образования. В 2023/2024 учебном году в этой школе учились 923 ученика.

Как уже сообщалось ранее, один из самых известных выпускников Пумпурской средней школы — президент Латвии Эдгар Ринкевич.

После объединения вновь созданное учебное заведение — Пумпурская средняя школа — станет крупнейшим в Юрмале.

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