В Юрмале вместо средней школы Пумпури и начальной школы в Яундубулты хотят сделать одну. И назвать ее - государственная юрмальская школа Пумпури. Но некоторые родители учеников и школьных сотрудников выразили опасения по поводу реорганизации учебных заведений. Кстати, среди выпускников средней школы Пумпури: латвийский президент Эдгар Ринкевич и экс-президент Гунтис Улманис.

Причина недовольства в том, что в начальной школе Яундубулты — школе меньшинств — учится мало учеников. Ответственный комитет городского совета проголосовал за реорганизацию.

В средней школе Пумпури в Юрмале учатся минимум 900 учеников, а в начальной школе Яундубулты учатся около 300 человек.

Принимая во внимание предстоящую реформу школьной сети Министерства образования, комитет по образованию, молодежи и спорту муниципального совета проголосовал за реорганизацию двух школ.

"Объединение этих школ, на мой взгляд, просто безумие, потому что это школы с разными ценностями. "Пумпури" всегда была очень сильной латышской школой, а школа Яундубулты всегда всегда отличалась сильными "русскими ценностями", — написала оперная певица Эвия Мартинсоне в социальной сети Facebook.

В 1998 году она окончила среднюю школу Пумпури. Теперь в школе учатся трое крестников Мартинсоне. Эту школу окончили также нынешний президент Эдгар Ринкевич и бывший президент Гунтис Улманис.

В Юрмальском управлении образования пояснили, что реорганизация будет иметь в основном юридический характер. Учащиеся пока продолжат обучение в существующих помещениях.

Директор начальной школы Яундубулты отказался комментировать план муниципалитета, заявив, что он ему подчиняется. С другой стороны, директор Пумпурской средней школы Аусма Брунениеце указала на риски реорганизации.

"31 августа трудовые отношения с учителями прекращаются. Они должны подать заявление о приеме на работу в новую школу. Учащиеся и их родители должны решить, как они будут продолжать учебу и написать заявление на поступление в новую школу", — сказала директор.

Брунениеце работает в школе 33 года, последние пять лет в должности директора.

Окончательное решение об объединении планируют принять 22 февраля во время заседание городского совета.

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