Любые перемены сложны и вызывают сопротивление, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3, говоря о реорганизации сети школ.

Она отметила, что самое сложное — это неопределенность, которую испытывают родители, потому что непонятно, сможет ли их ребенок посещать конкретную школу в следующем году.

Премьер-министр подчеркнула, что цель реорганизации школьной сети — не закрытие школ, а качественное образовании для детей.

"Для качественного образования детей нам нужны учителя", — сказала Силиня. Она отметила, что в Латвии становится все меньше учителей, способных выполнять работу в соответствии с современными требованиями.

Как сообщалось, для запланированной Министерством образования и науки школьной реформы основным критерием будет количество учащихся на каждом этапе образования. В связи с этим некоторые школы, где количество учащихся не соответствует критериям, могут быть закрыты или объединены с другими учебными заведениями.

Министр образования и науки Анда Чакша призвала самоуправления не затягивать с принятием решений о реорганизации учебных заведений, поскольку родители должны четко понимать, в какую школу будут ходить их дети.

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