Латвийские школьники скептически относятся к разнообразию - правам иммигрантов, этническим группам и их правам, а также к гендерному равенству, свидетельствуют первые результаты международного опроса по гражданскому образованию ICCS 2022.

Латвийские школьники статистически значимо меньше выражают поддержку в вопросах иммиграции, чем иностранные. Например, они скептически относятся к шансам детей иммигрантов получить такое же образование, как и другие дети в стране - с этим утверждением согласны 88% латвийских школьников, в то время как в Эстонии и Литве поддержка превышает 90%.

Школьники также более скептически относятся к правам иммигрантов в стране и выражают наименьший процент поддержки иммигрантам в сохранении их традиций и образа жизни.

По сравнению с результатами опроса 2016 года отношение латвийских школьников к этническим или расовым группам не изменилось - в 2022 году 48% латвийских школьников высказались в поддержку прав этнических групп.

21% латвийских школьников согласны с тем, что женщины не должны заниматься политикой, а 30% учащихся считают, что мужчина лучше подходит для того, чтобы быть политическим лидером, чем женщина. В ЕС в целом с этим утверждением согласны 26% учащихся.

29% латвийских школьников считают, что в ситуации, когда вакансий не так много, мужчина имеет больше прав на работу, чем женщина. Это утверждение разделяют в основном мальчики и учащиеся с низким уровнем гражданского образования.

В целом понимание латвийскими школьниками гендерного равенства выросло на 2,4 балла по сравнению с 2009 годом, достигнув 48 баллов.

Хотя 91% учащихся во всех государствах согласились с тем, что мужчины и женщины должны иметь права во всех областях, исследователи отмечают, что в обществе сохраняются глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы.

В исследовании делается вывод, что iшкольники с более высоким уровнем гражданского образования в большей степени поддерживают разнообразие.

Учитывая, что девушки и школьники из семей с более высоким социально-экономическим статусом обычно обладают более глубокими гражданскими знаниями, эти школьники также более открыты, например, к правам этнических или расовых групп в своей стране. Однако разброс в отношении между полами и уровнями знаний в Латвии менее выражен, чем в Литве.

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