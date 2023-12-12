Только 38% жителей Латвии готовы без опаски выражать свое мнение по политическим вопросам. Об этом сообщавет Rus.LSM.lv со ссылкой на результаты исследования, проведенного "Фондом открытого общества Dots" совместно с организациями в Эстонии и Литве на тему свободы слова в странах Балтии.

Результаты исследования будут опубликованы в следующем году, однако некоторыми из них с программой Латвийского Радио 4 "Открытый разговор" поделилась директор Общественного политического центра PROVIDUS, политолог Ивета Кажока.

"В принципе, мы уже знали из других исследований, что на данный момент многие люди в Латвии бояться выражать свое мнение, и эта ситуация ухудшается. (…) На данный момент 38% жителей Латвии говорят, что они могут без страха выражать мнение по разным политическим вопросам", — сказала Ивета Кажока.

Как показало свежее исследование, подобные негативные тенденции наблюдаются также в Литве и Эстонии. Из результатов опроса также следует, что нападкам из-за мнения подвергался каждый четвертый (26-27%) житель Латвии.

В фокус группах обсуждались наиболее острые вопросы, которые чаще всего приводят к конфликтам, и здесь в случае всех стран Балтии на первые места вышли тема войны РФ против Украины и пандемия Covid-19.

"Люди боятся выражать свое мнение в социальных медиа, потому что они сталкивались там с разного рода атаками", — сказала Кажока.

По ее словам, в фокус-группах Эстонии особенно выделялись вопросы ущемления женщин в публичной сфере, чего не наблюдалось в Латвии.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram