Рига может уже в этом году начать реформу финансирования образования, и это означает, что реформу начнут школы, в которых учится почти половина латвийских детей, заявила министр образования Анда Чакша в программе LTV "Утренняя панорама".

Чакша не сказала, сколько самоуправлений готовы начать реформу уже в следующем учебном году. Некоторые самоуправления готовы добровольно участвовать уже с сентября, другие проявляют такое желание, но еще не готовы.

В настоящее время на общественное обсуждение переданы поправки к Закону об образовании, в соответствии с которыми правительство будет определять критерии выделения государственного финансирования на оплату труда учителей. Реформа предусматривает, что важным критерием при создании школьной сети станет количество учеников. Этот принцип вызвал недовольство ряда самоуправлений и их жителей, так как подразумевает конкретные шаги по закрытию маленьких школ. Самоуправления могут пытаться сами содержать маленькие школы, но у них нет на это средств.

В этом году к реформе можно присоединиться добровольно. Коалиции еще предстоит договориться о переходном периоде в один-два года, в течение которого реформу должны уже обязательно ввести все самоуправления. Пока против реформы возражает Союз зеленых и крестьян.

Министр признала, что для реформы нужна готовность инфраструктуры, чтобы дети могли по нормальным дорогам добираться до школ, но не уточнила, в какой мере латвийские самоуправления готовы к реформе с точки зрения инфраструктуры.

По мнению Чакши, это не просто школьная реформа, а "крупная реформа правительства" для развития экономики, чтобы школы перестали быть единственным местом работы на селе.

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