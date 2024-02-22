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В четверг, 22 февраля, Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О развитии села и сельского хозяйства", запретив импорт импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси.

Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, в том числе, если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.

Закон вступит в силу после того, как его провозгласит президент.

Поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен. В аннотации к законопроекту не поясняется подробно определение срока запрета, но, вероятно, упоминается конкретная дата, чтобы закон также соответствовал принципу пропорциональности правового поля.

В аннотации к поправкам поясняется, что Латвия как граничащая с Россией страна движется к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Инициатива Латвии является дополнительным элементом общей политики санкций Европейского Союза.

"Латвия должна сделать все возможное для сохранения мира и международной безопасности. Латвия будет поддерживать Украину до ее победы над Россией", — подчеркнула обоснованность изменений.

Изменения направлены на то, чтобы не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине.

Сельскохозяйственной и кормовой продукцией в понимании этого закона являются продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связанная с такими продуктами.

В законе говорится, что Кабинет министров должен будет издать правила, определяющие, какие именно сельскохозяйственные и кормовые продукты будет запрещено ввозить в Латвию.

Кабинет министров до 1 марта 2025 года также должен оценить и представить в Сейм доклад о влиянии запрета на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции на народное хозяйство и о соответствии этого запрета общественным интересам. Также в случае необходимости могут быть внесены поправки в нормативные акты.

Закон определяет, что ввоз (импорт) в Латвию в связи в отношении данного запрета означает выпуск сельскохозяйственной и кормовой продукции в таможенных процедурах, установленных в ряде нормативных актов, регулирующих таможенную сферу.

Запрет будет распространяться на выпуск продукции в свободное обращение, за исключением пропуска в свободное обращение с целью доставки продукции получателю в другом государстве-члене ЕС с освобождением от налога на добавленную стоимость. Запрет распространяется на ввоз для переработки за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продукции, а также на ввоз для конечного потребления.

Изменения в закон приняты с целью уважения и обеспечения безопасности латвийского общества — защиты общественных интересов, а также защиты прав других лиц.

Поправки к закону подготовило Министерство земледелия в сотрудничестве с Юридическим бюро Сейма, Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством сообщения, Министерством иностранных дел, Службой государственных доходов (VID) и Продовольственная и ветеринарная служба (PVD). VID и PVD ​​будут контролировать исполнение закона.

Как уже сообщалось, что в конце января правящая коалиция пришла к договоренности запретить импорт зерна из России и Белоруссии.

В прошлом году Латвия импортировала из России 423 732 тонны зерновых продуктов, что на 59,9% больше, чем в 2022 году, когда было импортировано 265 056 тонн, сообщила Служба госдоходов агентству LETA.

При этом в 2023 году стоимость импортированных из России в Латвию круп достигла 89,008 млн евро, что на 11,7% больше, чем в 2022 году.

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