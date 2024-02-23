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Депутаты Сейма от Национального объединения (НО) подали поправки к закону "О дорожном движении". Они помешали бы находиться в Латвии зарегистрированным в Беларуси автомобилям, а также ужесточили бы действующее регулирование относительно российских машин, в НО сообщили Delfi.

С 14 февраля этого года в дорожном движении больше не должны участвовать транспортные средства, зарегистрированные в России — эти авто должны были либо покинуть страну, либо их нужно было перерегистрировать в Латвии. Если зарегистрированный в России автомобиль сейчас участвует в движении, он конфискуется и передается Украине для помощи в борьбе с Россией. При этом полиция не может конфисковать автомобиль, если он не едет, а, например, стоит на парковке.

Поправки предусматривают, что автомобили с российскими и белорусскими номерами могут быть конфискованы и в том случае, если они не находятся в движении. "К зарегистрированным в Беларуси транспортным средствам должны применяться те же условия, что и к российским транспортным средствам, в противном случае авто с российскими номерами можно перерегистрировать в Беларуси и снова вернуться в Латвию. […] Необходимо строгое и четкое регулирование, чтобы не создавать возможность обойти ранее установленные требования закона", — отметил депутат НО Янис Витенбергс.

Поправки гласят, что за неразрешенное использование зарегистрированного в Беларуси автомобиля можно выписывать штраф в размере от 750 до 2000 евро, а также конфисковывать транспортное средство.

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