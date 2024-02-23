Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Государственные и муниципальные учреждения должны прислушиваться к возвражениям местных жителей в связи с развитием инфраструктуры военного полигона в Селии, считает спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян).

В пятницу, 23 февраля, Миериня встретилась с министром сообщения Каспарсом Бришкенсом ("Прогрессивные"), чтобы обсудить развитие военного полигона в Селии и прилегающей к нему инфраструктуры.

Спикер Сейма заявила агентству LETA, что хорошо оценивает способность коалиции сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами, приведя в качестве примера реформу школьной сети, где за столом переговоров вместе сидят и министры, и представители регионов. По мнению Миерини, необходима похожая дискуссия с жителями о перемещении военной техники по дорогам местного и регионального значения, которые уже сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Миериня заявила Бришкенсу, что инфраструктуру полигона в Селии следует развивать комплексно — в сотрудничестве с Министерством внутренних дел.

Как сообщалось ранее, в строительство военного полигона "Селия" и базы планируется вложить около 700 миллионов евро, включая финансирование Латвии и союзников.

Первую фазу проекта планируется реализовать к 2025 году, выделив 36,5 миллионов евро из национального бюджета, и эта фаза также заявлена и на финансирование НАТО.

На второй, третий и четвертый этапы планируется выделить до 700 миллионов евро из средств НАТО и союзников.

В рамках проекта на полигоне "Селия" планируется создать базу примерно на 1700 солдат, площадку для высадки десанта, стрельбище, зону неразорвавшихся боеприпасов и вертолетную площадку.

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